Chi era Elena Quattrone, la donna trovata morta nell’appartamento in fiamme a Locate Triulzi

Si chiamava Elena Quattrone, la donna di 59 anni che ha perso la vita questa notte, venerdì 1 agosto, nel suo appartamento in via Benedetto Secondo 1/C a Locate Triulzi (Milano) dove è divampato un incendio. Quattrone, originaria di Roma, viveva in compagnia dei suoi tre gatti. Nel tempo libero aiutava la squadra di pallacanestro.

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, le fiamme sarebbero divampate intorno alle ore 4:30 di notte e, in breve tempo, avrebbero distrutto l'appartamento della 59enne. A lanciare l'allarme un residente della zona che si è accorto del rogo e ha chiamato i vigili del fuoco. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenuti con cinque mezzi e, una volta sul posto, hanno evacuato tutte le famiglie che vivevano nello stesso edificio e in quelli limitrofi.

Una volta sedate le fiamme, i vigili sono entrati nell'abitazione e lì hanno rinvenuto il corpo privo di vita della 59enne. Gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Al momento, le forze dell'ordine sono al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a fare chiarezza sull'esatta dinamica dei fatti: capire cosa possa essere effettivamente successo e soprattutto cosa possa aver provocato il rogo.