Trovato il cadavere di una donna in una casa a Milano: il corpo era sul divano da almeno due settimane

Sono il silenzio e un odore anomalo ad attirare l'attenzione dei condomini e a far scattare l'allarme che lunedì mattina, il 4 agosto, ha portato al rinvenimento del cadavere di una donna di 56 anni all'interno di un appartamento in via Moneta a Opera, nell'hinterland di Milano. Stando ai primi rilievi, il corpo si trovava sul divano da almeno due settimane.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, a insospettirsi della scomparsa della donna sarebbero stati alcuni condomini. "Nessuno l'aveva più vista e dal suo appartamento non si sentivano rumori da giorni", hanno riferito alcuni residenti. In più, "il campanello suonava a vuoto". Dopo alcuni giorni in questa situazione si è, però, aggiunto un dettaglio ulteriore: un odore anomalo provenire proprio dall'abitazione della 56enne. È questo che ha, infine, spinto i vicini di casa a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenute alcune volanti della polizia locale. Insieme a loro anche gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Milano che sono riusciti a entrare nell'appartamento attraverso una finestra e, una volta dentro, hanno rinvenuto il cadavere della donna sul divano. Stando ai primi accertamenti degli inquirenti, la 56enne viveva sola nell'abitazione e il decesso sarebbe avvenuto almeno due settimane prima del ritrovamento. Sul cadavere – in avanzato stato di decomposizione – è stata disposta l'autopsia per stabilire con esattezza il giorno decesso e la causa della morte.