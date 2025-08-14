Donna trovata morta in una vasca da bagno con ferite al collo, è Silvana Damato: si indaga per omicidio

Una donna è stata trovata morta in un appartamento a Milano: era dentro la vasca da bagno e aveva ferite profonde al collo e il volto tumefatto. Si indaga per omicidio.

Silvana Damato (Fonte: Facebook)

Silvana Damato è stata trovata morta nella giornata di venerdì 8 agosto a Milano. Era nella vasca da bagno, con il volto tumefatto e diverse ferite sul collo. Aveva 69 anni e viveva in un appartamento al sesto piano di un palazzo signorile, che si trova al civico 7 di via Bisnati, in zona Bruzzano. Sul caso indagano i carabinieri coordinati dalla pubblico ministero Valentina Mondovì, che ha aperto un fascicolo per omicidio.

Il cadavere è stato trovato dai vigili del fuoco, che sono stati allertati dai carabinieri avvisati da alcuni amici con i quali aveva appuntamento per giocare a carte alla caffetteria "Sun Strac" al Parco Nord. Appuntamento al quale non è mai andata. Da qui, la telefonata ai soccorsi. Sul cadavere della donna sono state trovate ferite compatibili con l'azione di un'altra persona. Non sono stati trovati segni di effrazione o colluttazione all'interno dell'appartamento. Non è stato nemmeno portato via nulla. Solo un mazzo di chiavi. La Procura ha disposto l'autopsia, che è stata già eseguita. Bisognerà capire se nei polmoni della vittima vi fosse acqua o meno, per capire se è stata annegata oppure lasciata lì in un secondo momento.

Le indagini dei carabinieri si stanno concentrando su più fronti. Le forze dell'ordine stanno analizzando i tabulati telefonici e le immagini delle telecamere di sorveglianza del condominio. Sono stati ascoltati amici e vicini. La donna aveva una figlia, che vive però altrove. È possibile che la donna conoscesse il suo assassino.