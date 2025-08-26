Omicidio Silvana Damato, nuovo sopralluogo del Ris con il luminol: si cercano tracce di sangue nell’appartamento

Silvana Damato (Fonte: Facebook)

I carabinieri della Compagnia Duomo torneranno questa mattina, martedì 26 agosto, nell'abitazione in zona Bruzzano di Milano dove lo scorso 8 agosto è stata trovata senza vita Silvana Damato. Per la morte della 69enne, la pm Valentina Mondovì ha aperto un fascicolo per omicidio e gli investigatori sono alla ricerca di tracce nell'appartamento del presunto assassino. Il nuovo sopralluogo sarà effettuato con gli specialisti del Ris e verranno svolti accertamenti anche con il luminol.

Damato era stata vista rientrare a casa da una vicina intorno a mezzogiorno dell'8 agosto. Quel pomeriggio l'ex tabaccaia aveva un appuntamento con alcuni amici al Parco Nord per giocare a Burraco, ma non si è mai presentata. La sua assenza ha fatto scattare l'allarme e poco dopo il suo corpo ormai senza vita è stato trovato all'interno del suo appartamento di via Bisnati a Bruzzano.

La 69enne era nella vasca da bagno, con il volto per metà fuori dall'acqua. Era vestita e il suo cellulare è stato trovato all'interno della stessa vasca. Un primo sopralluogo ha accertato come la porta dell'appartamento fosse chiusa, ma delle chiavi non c'è alcuna traccia. Dai primi risultati dell'autopsia sono emersi ecchimosi e lividi agli occhi e una ferita, non letale, al collo compatibile con un fendente o con un colpo sferrato con un oggetto appuntito.

L'indagine è per omicidio, anche se al momento del presunto assassino non è stato trovato nulla. Gli investigatori stanno continuando ad analizzare le telecamere di sorveglianza della zona, anche se nessuna di queste sarebbe abbastanza vicina al condominio dove viveva Damato, e anche le celle telefoniche. Il nuovo sopralluogo atteso per il 26 agosto ha come obiettivo la ricerca di una possibile traccia che l'omicida potrebbe aver lasciato all'interno dell'abitazione ad Bruzzano, oppure di tracce ematiche anche della stessa vittima in altre parti della casa. Cosa che potrebbe cambiare la ricostruzione dell'omicidio.