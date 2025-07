Il piano cottura prende fuoco mentre cucina, donna avvolta dalle fiamme: morta 85enne a Sirmione

È morta dopo un giorno di ricovero in gravissime condizioni Silvana Bettanini, 85 anni, avvolta dalle fiamme dopo aver acceso un fornello sul piano cucina di casa. È successo a Colombare di Sirmione (Brescia) nel pomeriggio di ieri, mercoledì 16 luglio.

Secondo quanto ricostruito al momento la donna stava preparando la cena per lei e per uno dei quattro figli, che con lei condivideva l'abitazione in via 4 novembre. Sui fornelli c'era solo un pentolino ma improvvisamente, una volta girata la manopola, il piano cottura avrebbe preso fuoco, forse per una fuga di gas. Le fiamme sono quindi divampate con forza e all'improvviso, attaccandosi ai vestiti che l'anziana indossava in quel momento (probabilmente realizzati in tessuto sintetico).

Le grida di aiuto dell'85enne hanno allertato i vicini che, appena capito hanno cosa stessa succedendo, hanno cercato di intervenire e chiamando i Vigili del fuoco che sono arrivati dopo pochi minuti, insieme all'ambulanza e ai sanitari del 118. Ma ormai c'era ben poco da fare: la pensionata era già a terra, divorata dalle fiamme, con il 90 per cento del corpo martoriato da ustioni gravissime.

La donna è stata quindi trasportata in codice rosso nella terapia intensiva del Civile di Brescia. Qui, purtroppo, è però morta dopo quasi un giorno di agonia: troppo gravi sono state le ferite riportate nell'incidente domestico, le cui cause restano ancora tutte da accertare.