Scoppia un incendio nella camera da letto: morto un 72enne a Brembate, in ospedale la moglie

Un 72enne è deceduto nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 agosto a causa di un incendio esplosa nella villetta di Brembate (in provincia di Bergamo) dove abitava insieme alla moglie. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, le fiamme sarebbero divampate all'interno della camera da letto dell'abitazione. L'anziano sarebbe morto a causa del rogo e del fumo sprigionato, mentre la donna è riuscita a salvarsi. Trasportata in ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi.

L'incendio è scoppiato intorno alle 2:30 del 15 agosto in una villetta di via Marconi a Brembate. Sul posto, insieme ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco di Medolago e Dalmine con quattro squadre. Come riportato da L'Eco di Bergamo, i pompieri hanno dovuto lavorare fino alle 6:30 del mattino per estinguere il rogo. La casa ne è uscita parzialmente distrutta e, al termine di un primo sopralluogo, è stata ritenuta inagibile.

All'interno dell'abitazione al momento dell'incendio c'erano un 72enne e sua moglie. L'anziano è deceduto a causa delle fiamme e del fumo, mentre la donna è stata trasportata in ospedale per alcuni accertamenti. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. I carabinieri della Compagnia di Brembate, intanto, sono al lavoro insieme ai vigili del fuoco per risalire all'origine dell'incendio e alle sue cause. L'ipotesi più accreditata al momento è che si sia verificato un cortocircuito che ha fatto divampare le fiamme dalla camera da letto fino al resto dell'abitazione.