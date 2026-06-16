Incidente nella notte sulla strada Regina nel Comasco: un morto e tre feriti

Quattro le persone coinvolte: un ragazzo di 29 anni, uno di 30 e una ragazza di 35. Un altro ragazzo – di cui non si conosce l’età – invece all’arrivo del personale medico era già deceduto.

Foto di repertorio

Drammatico incidente mortale nella notte ad Argegno (Como) lungo la Strada Statale Regina ss340, principale arteria costiera della sponda occidentale del Lago di Como. Stando alle primissime informazioni riportate, poco dopo la mezzanotte, intorno alle 00.06 di oggi, martedì 16 giugno, i soccorsi del 118 sono stati inviati in codice rosso da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia) per un grave incidente, di cui al momento ancora non si conosce la dinamica né è chiaro quanti mezzi siano realmente coinvolti.

Sul posto sono giunti quattro ambulanze, due automediche e due elicotteri del 118 per soccorrere le quattro persone coinvolte: un ragazzo di 29 anni, uno di 30 e una ragazza di 35. Un altro ragazzo – di cui non si conosce l'età – invece all'arrivo del personale medico era già deceduto. I sanitari quindi non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Per le gravi ferite riportate il ragazzo è mancato sul posto. I tre feriti sono state trasportati negli ospedali del territorio: uno è stato trasferito all'ospedale Circolo di Varese con l'elisoccorso, un secondo al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia e un terzo all'ospedale di Gravedona.

Presenti anche i carabinieri della compagnia di Como e di Maneggio, la Guardia Costiera e i vigili del fuoco di Como per tutti gli accertamenti del caso e la messa in sicurezza dell'area. Al momento rimane da capire cosa sia di fatto successo. Spetta alle forze dell'ordine ricostruire la dinamica dell'incidente. Maggiori informazioni si avranno nelle prossime ore.

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