Perde il controllo dell’auto a Cortenova e precipita per 5 metri fino al bordo del fiume: ferito un 55enne

Un 55enne è precipitato con l’auto per 5 metri a Cortenova (Lecco) nella serata del 17 luglio. La vettura si è fermata sul bordo del fiume ed è stata poi recuperata dai vigili del fuoco. L’uomo è stato portato in ospedale, in condizioni non gravi.

L'auto precipitata a Cortenova

Un 55enne è stato soccorso nella serata di ieri, venerdì 17 luglio, dopo essere uscito di strada con l'auto a Cortenova (in provincia di Lecco). L'uomo, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo della macchina, finendo per precipitare per circa cinque metri fino al bordo del letto di un fiume. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire con diverse squadre per soccorrerlo e per recuperare la vettura. Il 55enne è stato, poi, trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo, di media gravità.

L'allarme è scattato intorno alle 23:10 del 17 luglio e i primi a intervenire sul posto, a Cortenova, sono stati i vigili del fuoco del Distaccamento di Bellano con un’autopompa serbatoio (Aps). Il 55enne è stato subito soccorso, ma poi sono dovuti arrivare altri pompieri dal Comando provinciale di Lecco, con anche un’autoscala e il carro Speleo alpino fluviale (Saf), con il personale specializzato nelle operazioni di soccorso e recupero in ambienti impervi. Con loro anche i colleghi del Comando di Sondrio con un’autogru, necessaria per poter recuperare l'auto.

Le operazioni di recupero dell'auto precipitata a Cortenova

Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Il 55enne avrebbe perso il controllo dell'auto finendo fuori strada, a una velocità che lo ha portato ad abbattere il guardrail e poi precipitare per circa cinque metri. L'incidente avrebbe potuto avere conseguenze peggiori, considerando anche che la caduta della vettura si è fermata appena prima il bordo del fiume sottostante la carreggiata.

Le operazioni di recupero della vettura sono state particolarmente complesse proprio a causa del dislivello con la strada, ma alla fine è stata riportata sulla carreggiata. Il 55enne, invece, ha riportato ferite non particolarmente gravi ed è stato accompagnato in ospedale. I carabinieri del Comando di Lecco stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.