Incidente a Madesimo (Sondrio), morta 49enne: moto si scontra con van e precipita dal ponte, centauro gravissimo

Incidente stradale a Montespluga, nel territorio di Madesimo: due feriti e una donna morta. Nello scontro con un furgone.

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Una moto si è scontrata con un van sul ponte di Madesimo, in provincia di Sondrio, all'altezza della frazione Montespluga, in Valchiavenna. Nel violento incidente stradale è morta una donna di 49 anni, mentre altre due persone sono rimaste ferite. Si tratta di due uomini di 35 e 70 anni. Sono entrambi gravissimi in ospedale. I due pazienti sono stati ricoverati all'ospedale di Circolo di Varese e al San Gerardo di Monza con due elicotteri dell'Areu.

La moto è precipitata dal ponte, gravissimo centauro

Il centauro che era alla guida del mezzo a due ruote è precipitato dal viadotto nel vuoto per circa 15 metri. Il sinistro, secondo le prime informazioni, è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, domenica 21 giugno, attorno alle 12,20. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. L'Areu, l'Agenzia Regionale dell'Emergenza Urgenza della Lombardia ha attivato la macchina dei soccorsi. Sul posto sono giunte unità del personale sanitario con ambulanze e auto mediche, due elicotteri partiti da Sondrio e Como, i vigili del fuoco di Madesimo, con diverse squadre inviate dal Comando provinciale di Sondrio. Sulla vicenda indagano i poliziotti della Polstrada, del distaccamento di Mese, intervenuti assieme ai carabinieri di Chiavenna.

I due veicoli, secondo quanto ricostruito, viaggiavano sulla Strada Statale 36 dello Spluga, al confine con la Svizzera, quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbero scontrati frontalmente. L'impatto è stato molto violento e la moto è stata catapultata fuori strada, precipitando per una 15ina di metri nel dirupo, fino alla riva del lago artificiale di Montespluga. Inevitabili i rallentamenti alla circolazione veicolare lungo la strada, per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi del caso.