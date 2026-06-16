Tragico frontale sul Lago di Como, arrestato il conducente dell’auto che ha provocato l’incidente: era ubriaco

Nei guai un 30enne italiano nato a Saronno e residente nel Milanese, risultato positivo all’alcol test. È accusato di omicidio stradale.

È stato arrestato dai carabinieri il conducente dell'auto con cui si è scontrato frontalmente il veicolo poi finito nel lago di Como questa notte, a cavallo tra lunedì 15 e martedì 16 giugno, in cui ha perso la vita il 36enne Francesco Piras. L'uomo subito dopo l'incidente avrebbe tentato la fuga ma è stato rintracciato dai militari e ora si trova all'ospedale di Varese, per alcune ferite riportare, dove è piantonato dalle forze dell'ordine. Si tratterebbe, secondo quanto si apprende, di un 30enne italiano nato a Saronno e residente nel Milanese, risultato positivo all'alcol test. È accusato di omicidio stradale.

Nell'incidente è avvenuto sulla strada Provinciale Regina, poco dopo la mezzanotte, all'altezza di Brienno. Il corpo senza vita di Piras è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del Fuoco, mentre la passeggera che era con lui, una ragazza di 35 anni, è attualmente ricoverata, in gravi condizioni, all'ospedale di Varese.

Sul posto nella notte sono giunti i soccorsi del 118, inviati in codice rosso da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia) e presenti con quattro ambulanze, due automediche e due elicotteri del 118 per soccorrere le quattro persone in tutto coinvolte: un ragazzo di 29 anni, uno di 30 e una ragazza di 35. La quarta persona invece, Piras, all'arrivo del personale medico era già deceduto. I sanitari quindi non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Per le gravi ferite riportate il ragazzo è mancato sul posto. I tre feriti sono state trasportati negli ospedali del territorio: uno è stato trasferito all'ospedale Circolo di Varese con l'elisoccorso, un secondo al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia e un terzo all'ospedale di Gravedona.