Si schianta con la moto contro un’auto in galleria ad Abbadia Lariana: morto un ragazzo di 18 anni

Un 18enne si è schiantato nella notte del 14 giugno contro un’auto in una galleria lungo la SS36 ad Abbadia Lariana (Lecco). Il ragazzo è morto sul colpo, mentre l’automobilista 45enne è stato portato in ospedale.

Foto di repertorio

Un 18enne è morto nella notte tra sabato 13 e domenica 14 giugno in seguito a un incidente avvenuto i una galleria ad Abbadia Lariana (in provincia di Lecco), sul lago di Como. Stando a una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, il ragazzo stava viaggiando in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora non note, si è schiantato contro un'auto che viaggiava nella sua stessa direzione. L'impatto è stato violento e il giovane motociclista è stato sbalzato sull'asfalto. I sanitari intervenuti sul posto hanno potuto solo constatare il suo decesso, prima ancora di poterlo trasportare in ospedale.

Lo schianto si è verificato poco prima delle 2 del 14 giugno in una galleria della Statale 36 nel territorio comunale di Abbadia Lariana. Il 18enne stava viaggiando verso Colico, quando si è schiantato contro un'auto condotta da un uomo di 45 anni. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto in codice rosso, quello di massima urgenza, un'ambulanza dei volontari della Croce Rossa di Lecco e un'auto medica. I sanitari, però, hanno potuto solo constatare il decesso del ragazzo e trasportare l'automobilista in pronto soccorso dell'ospedale Manzoni di Lecco per alcuni accertamenti, forse in stato di shock per quanto accaduto.

Il personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (Anas) hanno chiuso temporaneamente il tratto di superstrada compreso tra Lecco e Abbadia Lariana per consentire l'intervento dei soccorsi. I vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza la strada, mentre gli agenti della polizia stradale hanno eseguito i primi rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.