Perde il controllo della moto durante un sorpasso e finisce contro due veicoli: morto un uomo nel Milanese

Un uomo di 43 anni è morto a Trezzo sull’Adda (Milano) dopo che ha perso il controllo della sua moto, durante una manovra di sorpasso, ed è finito contro due veicoli.

Un altro terribile incidente stradale nella provincia di Milano. Dopo lo schianto di ieri sera nel quartiere Bicocca in cui ha perso la vita il 18enne Eros Gagliardi, giovane promessa del calcio, questa mattina a Trezzo sull'Adda (Milano) è morto un uomo di 43 anni. L'incidente è avvenuto alle 7:25 sulla strada provinciale numero 2. Il 43enne era in sella alla sua moto di grossa cilindrata quando, stando a quanto ricostruito fino a questo momento, avrebbe perso il controllo del mezzo durante una manovra di sorpasso.

Subito dopo, è finito contro due automobili che procedevano nell'opposto senso di marcia. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), ha inviato gli operatori sanitari del 118 d'urgenza. Una volta arrivati, i paramedici che hanno provato a rianimare il 43enne. Purtroppo, nonostante vari tentativi, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso: troppo gravi le ferite che ha riportato. Ancora nessuna informazione su che tipo di lesione possa aver causato la morte del 43enne. Nessuna notizia nemmeno sulle condizioni delle altre persone coinvolte. Sono arrivati anche i carabinieri della stazione locale che hanno disposto tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Oltre ai rilievi sul posto, potrebbero esser ascoltati anche eventuali testimoni.

Il 43enne, di cui non si conosce ancora nome e cognome, era residente a Vaprio d'Adda. Bisognerà adesso capire cosa possa aver causato la perdita del controllo: se solo la manovra, se si sia trattato di un colpo di sonno o di un malore. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli sull'accaduto.