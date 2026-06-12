Scontro tra monopattino e auto a Milano: morto un ragazzo di 19 anni

A Milano, un ragazzo di 19 anni è stato investito da un’automobile mentre si trovava a bordo di un monopattino con un amico: è morto poco dopo il ricovero all’ospedale Niguarda.

Un ragazzo di 19 anni è morto ieri sera, giovedì 11 giugno 2026, a Milano. Si tratta di un 19enne, di cui ancora non si conoscono nome e cognome. Si sa solo che si trovava a bordo di un monopattino in compagnia di un amico quando è stato falciato da un'automobile.

L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte lungo la strada di viale dell'Innovazione, che si trova nel quartiere Bicocca. Per cause ancora da accertare, il monopattino e l'automobile si sono scontrati. Non è infatti chiaro se la colpa sia del veicolo o dell'altro mezzo. L'impatto è stato però molto violento. Subito dopo lo scontro, sono stati immediatamente chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 a bordo di due ambulanze e due automediche.

In totale, si sono registrati due feriti: tutti giovanissimi. Il più grave era proprio il 19enne, che è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda. Purtroppo, proprio a causa delle lesioni riportate, è morto poco dopo il ricovero. Meno gravi, l'altro ragazzo. Il ventenne che guidava il monopattino è stato infatti portato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Non è in pericolo di vita. Nessuna ferita per il ventunenne che guidava l'automobile: è stato trovato in stato di agitazione a causa dello spavento provocato dall'incidente.

Mentre i paramedici si prendevano cura dei tre, gli agenti della polizia locale di Milano hanno svolto tutti i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Le informazioni sono ancora poche e frammentarie. Saranno sicuramente fondamentali le parole dei due sopravvissuti, di eventuali testimoni e non è escluso che, qualora fosse necessario, potrebbero essere acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.