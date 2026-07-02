Fare il bagno nei laghi e nei fiumi, rischi dietro l’angolo: “Oltre 30 cadaveri recuperati solo in un’estate”

Armando Pisacane, capo del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco del comando di Milano, ha spiegato a Fanpage.it quali sono i rischi che si corrono a fare il bagno nei fiumi e nei laghi. La scorsa estate la sua squadra ha recuperato oltre 30 cadaveri.

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Fare il bagno nei laghi e nei fiumi è rischioso. Occorre prestare molta più attenzione e cautela rispetto al mare. Non bisogna mai improvvisarsi nuotatori e bisogna invece riconoscere i propri limiti. A dirlo a Fanpage.it è Armando Pisacane, capo del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco del comando di Milano, la cui squadra solo la scorsa estate ha estratto dalle acque di laghi e fiumi milanesi e lombardi i corpi senza vita di oltre 30 persone. "Sono davvero tante", ha commentato tristemente Pisacane riferendosi a interventi effettuati nel laghi di Como e Maggiore e nei fiumi Ticino e Adda.

Con l'arrivo dell'estate e delle alte temperature che stanno toccando in questi giorni e settimane Milano e la Lombardia, il desiderio di un bagno rinfrescante è la prima cosa che viene in mente. Sono tantissime infatti le persone che si recano verso laghi e fiumi del territorio per trovare un po' di refrigerio. Ma molto spesso, purtroppo, quelle che dovrebbero essere giornate di piacere rischiano di trasformarsi, nei peggiori dei casi, in tragedie per sottovalutazione del pericolo.

"Nei fiumi l'acqua è particolarmente fredda, se ci si tuffa di getto dopo aver trascorso tanto tempo sotto al sole, si rischia uno shock termico. Poi c'è la questione della densità dell'acqua, completamente diversa da quella dell'acqua di mare, infatti nuotare e restare a galla è ben più faticoso. Infine nei fiumi ci sono correnti in grado di spingere lontano e di far perdere il controllo del proprio corpo, anche se si crede di essere esperti nuotatori", ha spiegato Pisacane a Fanpage.it.

Mentre per quanto riguarda i laghi, anche in questo caso occorre avere un occhio di riguardo, soprattuto per la profondità. "Capita che gruppi di ragazzi facciano il bagno e giochino nei laghi, ma basta spostarsi anche solo di un metro nell'acqua che si rischia di non toccare più. Quando non si tocca più e non si sa nuotare bene, come spesso accade, si rischia di non riuscire più a tornare a riva, di farsi prendere dal panico e annegare".

Il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano è formato in tutto da 18 professionisti esperti che operano a largo raggio dove necessario. Inoltre, spiega Pisacane, per garantire un pronto intervento ci sono anche due operatori del reparto volo attivi nell'aeroporto di Malpensa.