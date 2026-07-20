Si ribalta con un mezzo agricolo a Pontida, è morto il pilota Francesco Losa: aveva 57 anni

Francesco Losa, pilota di elicotteri 57enne, è stato trovato morto nei pressi di un quad agricolo in alcuni terreni scoscesi sul Monte Canto, a Pontida (Bergamo). Non si sa a quando risalga l’incidente: i carabinieri hanno avviato gli accertamenti.

Immagine di repertorio

Si chiamava Francesco Losa il pilota di elicotteri di 57 anni che è stato trovato senza vita nel corso della giornata di oggi, lunedì 20 luglio, nei pressi di un suo quad agricolo che si sarebbe ribaltato mentre lui lo stava guidando in alcuni terreni scoscesi sul Monte Canto, a Pontida, un piccolo comune in provincia di Bergamo. Non si sa di preciso a quando risalga l'incidente: i carabinieri di Zogno hanno avviato i relativi accertamenti.

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, l'allarme sarebbe stato lanciato da un conoscente del cinquantasettenne che da ieri non riusciva a mettersi in contatto con lui. Preoccupato, l'uomo sarebbe andato a cercarlo e lo avrebbe trovato senza vita in un terreno scosceso sul Monte Canto. Una volta ricevuto l'allarme intorno alle ore 15:00, Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ha inviato sul posto i soccorritori a bordo di un elisoccorso in codice rosso (con la massima urgenza).

Giunti sul luogo del ritrovamento, gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo per il quale non c'era più nulla che si potesse fare: troppo gravi le ferite riportate. Stando a quanto riferito, non è chiaro a quando risalga l'incidente e il decesso del 57enne. Per questo motivo, i carabinieri della compagnia di Zogno hanno avviato tutti gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sul posto anche il Soccorso alpino.