Precipitò nel vuoto nel 2024, Alan Zana muore dopo due anni da un incidente alpinistico

Alan Zana è deceduto dopo due anni dal violento incidente che ebbe in montagna a Ferragosto 2024. In tutto questo tempo l’uomo non ha mai ripreso conoscenza.

Alan Zana, 47 anni, alpinista della Val Camonica (Brescia), è deceduto nei giorni scorsi, dopo un incidente avvenuto in montagna, in Valtellina, a Ferragosto 2024. Il 47enne originario di Ono San Pietro e padre di due figli, è mancato dopo due anni in cui non ha mai ripreso conoscenza.

L'incidente alpinistico si era verificato sul Pizzo Tresero, in Valfurva, dove Zana si trovava in compagnia di un amico per un'escursione di piacere. Il dramma è accaduto non distante dalla vetta quando il 47enne è precipitato nel vuoto e atterrando sulle rocce sottostanti. Un impatto violentissimo gli ha causato traumi cerebrali e lesioni gravissime.

Sul posto erano giunti immediatamente i soccorsi. Presenti i militari del Sagf di Bormio e i tecnici della VII Delegazione Valtellina e Valchiavenna del Soccorso Alpino. Una volta recuperato, Zana è poi stato trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale "Morelli" di Sondalo, dove è giunto in condizioni disperate. Nonostante tutti gli sforzi dei medici di salvargli la vita, l'uomo non ha mai ripreso conoscenza.

Zana ha lasciato due figli, Vanessa e Eros, che sul suo profilo Facebook aveva definito come "meravigliosi"; la sorella Lori e i fratelli Tiziano e Giacomo. Il funerale dell'uomo si è svolto questa mattina, mercoledì 8 luglio, nella località in cui era residente e in cui la famiglia era molto conosciuta, Ono San Pietro, nel Bresciano.