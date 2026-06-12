Il secondo arrestato per l’omicidio di Gianluca Ibarra era già stato condannato a 8 anni per tentato omicidio

Il 20enne Isaias Gonzalo Linares Melendez, arrestato dopo 4 giorni di latitanza per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, tre anni fa era già stato condannato a 8 anni di reclusione per tentato omicidio.

Isaias Gonzalo Linares Melendez

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Tre anni fa era già stato condannato a otto anni di reclusione per tentato omicidio. È questo il precedente emerso nelle ultime ore di Isaias Gonzalo Linares Melendez, il 20enne argentino che lo scorso 9 giugno è stato arrestato dopo quattro giorni di latitanza per l'omicidio volontario aggravato di Gianluca Ibarra Silvera. Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, il 20enne avrebbe colpito Ibarra alla stazione di Milano Certosa la sera del 26 maggio scorso con diversi fendenti mentre la vittima era già a terra accerchiata dagli altri aggressori riconducibili alla pandilla dei Latin Kings.

L'arresto del 20enne

Isaias Gonzalo Lingres Melendez è stato fermato dagli agenti della polizia di frontiera mentre si trovava a bordo di un autobus Flixbus proveniente dalla Francia, subito dopo aver attraversato il confine a Bardonecchia. Il giovane è accusato di aver preso parte all'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne italo-ecuadoriano ucciso la sera del 26 maggio alla stazione Certosa a Milano.

Secondo la ricostruzione della sezione Criminalità straniera della Squadra Mobile di Milano, guidata da Alfonso Iadevaia e Chiara Nocera, Lingres Melendez avrebbe sferrato alcuni fendenti alla vittima mentre quest'ultima si trovava a terra, circondata dagli aggressori. A indirizzare gli investigatori verso il 20enne, residente a Milano nel quartiere Gratosoglio, sono state le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza e la testimonianza del fratello minore di Ibarra. Il ragazzo, presente durante l'agguato, riuscì a salvarsi nascondendosi in una zona adiacente al binario 6 della stazione.

L'inchiesta, coordinata dall'aggiunta Bruna Albertini e dal pm Elio Ramondini, ha accertato il coinvolgimento di un gruppo composto da diciassette persone, che si sarebbe dichiarato vicino alla pandilla dei Latin Kings. Finora gli investigatori hanno identificato otto presunti partecipanti, tra cui Linares Melendez e Jefferson Smit Echevarria Verano, tutti indagati per concorso in omicidio aggravato dalla premeditazione e dall'aver agito in un gruppo formato da più di cinque persone. Restano ancora nove persone da identificare, ma gli accertamenti proseguono per definire tutti gli aggressori.