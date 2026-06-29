Temporale si abbatte su Milano, tetti scoperchiati e auto danneggiate: un nubifragio dopo il grande caldo

Un temporale si è abbattuto su Milano dopo l’afa dei giorni scorsi. Il vento ha scoperchiato alcuni tetti e fatto cadere diverse piante. L’auto di un 43enne è stata colpita da un albero, ma lui ne è uscito illeso.

Dopo giorni di caldo intenso e termometri che segnavano anche i 38 gradi, un violento acquazzone si è abbattuto su Milano. Intorno alle 18:30 di oggi, lunedì 29 giugno, un temporale, con tanto di tuoni, raffiche di vento e qualche chicco di grandine, ha colpito il capoluogo lombardo, causando anche qualche danno. Stando a quanto riferito finora, nessuno sarebbe rimasto ferito, ma qualche tetto è stato scoperchiato, alcune auto danneggiate e diverse cantine allagate.

Il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia aveva emesso un'allerta gialla per rischio temporali su gran parte del territorio fino alla mezzanotte. A partire dalle 18:30, le precipitazioni si sono concentrate nella zona centro-nord della metropoli, estendendosi poi verso Varese, Como e Bergamo. Colpita anche la zona compresa tra i Navigli e piazzale Lodi, con i vigili del fuoco che hanno dovuto effettuare circa 15 interventi e altrettanti sono ancora in corso.

Le operazioni di soccorso hanno riguardato soprattutto alberi caduti, piante pericolanti, dissesti statici, cantine allagate e tetti scoperchiati. Tra questi anche uno in zona Barona, dove una copertura è precipitata anche su un'auto parcheggiata. L'episodio che avrebbe potuto avere le conseguenze più gravi, invece, si è verificato in viale Majno, in zona Città Studi. Intorno alle 18:50, un 43enne si è ritrovato con un albero ad alto fusto, per fortuna dal diametro contenuto, che si è schiantato contro il suo veicolo, rompendogli il parabrezza e causando notevoli ammaccature. Il personale sanitario del 118 ha valutato le condizioni del 43enne sul posto e lui poi ha rifiutato il ricovero in pronto soccorso.