Sparatoria a Rozzano, 34enne ferito a una gamba vicino a un supermercato: indagano i carabinieri

Un 34enne è rimasto ferito in una sparatoria nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio vicino a un supermercato di Rozzano (Milano). Il ferito non sarebbe in pericolo di vita, ma il suo aggressore è riuscito a fuggire.

Un 34enne è stato ferito a una gamba a seguito di una sparatoria avvenuta nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio a Rozzano (nella Città Metropolitana di Milano). L'uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'Humanitas e non sarebbe in pericolo di vita. Chi gli ha sparato è riuscito per il momento a far perdere le proprie tracce. I carabinieri sono al lavoro per risalire all'autore della sparatoria.

La richiesta di intervento è arrivata intorno alla mezzanotte e mezza della notte. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto, in viale Lazio a Rozzano, i sanitari del 118 con due auto mediche e un'ambulanza. Ferito sull'asfalto, vicino a un supermercato, c'era un 34enne di origini marocchine con ferite da arma da fuoco a una gamba. Soccorso, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'Humanitas per le cure del caso.

L'area in cui sarebbe avvenuta la sparatoria è coperta da telecamere di sorveglianza. I filmati saranno analizzati dai carabinieri di Rozzano e della Compagnia di Corsico per ricostruire quanto accaduto. Appena possibile, gli investigatori ascolteranno anche la testimonianza del 34enne. L'ipotesi è che l'episodio sia legato a questioni di spaccio e che la sparatoria sia arrivata al culmine di una lite. L'arma usata sembrerebbe essere di piccolo calibro.