Notte di sangue a Milano e nei dintorni: 16 aggressioni e una sparatoria a Quarto Oggiaro

Secondo quanto emerge dalle informazioni del 118, nella notte si sono verificati aggressioni, liti e accoltellamenti a Milano e nel Milanese. Si è registrata anche una sparatoria a Quarto Oggiaro.

Sedici aggressioni e una sparatoria. È questo il bilancio della notte appena trascorsa a Milano e nel Milanese, tra domenica 21 e lunedì 22 giugno, secondo le informazioni diffuse da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia.

Stando a quanto emerge, gli operatori sanitari hanno effettuato una raffica di interventi tra risse e aggressioni in strada. Nessuno di questi si è rivelato particolarmente grave.

Il primo intervento della notte è scattato alle 00.01 a Bollate per un'aggressione scoppiata tra due giovani, un 19enne e un 20enne. Il servizio si è concluso con un codice giallo e il trasporto di un ferito all'ospedale Niguarda.

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Il secondo intervento, delle 00.05, riguarderebbe invece una sparatoria – in corso di accertamento – in via Carlo Amoretti 92, zona Quarto Oggiaro, a nord di Milano. Presente, oltre al 118, anche gli agenti della Questura. Nonostante la dinamica, si è chiuso tutto con un codice verde, il meno grave e il trasporto di un 26enne all'ospedale Fatebenefratelli di Milano.

Alle 00.10 è scattato un codice rosso in via Giuseppe Frova 1 a Cinesello Balsamo, alle porte di Milano, per un accoltellamento. Intervento conclusosi alla fine in codice verde con il trasporto all'ospedale del territorio di un 33enne.

Un'altra aggressione in piazzale Lotto Lorenzo, a Milano, alle 00.13. Una donna di 47 anni è stata trasportata in codice verde, non in gravi condizioni, all'ospedale Sacco per accertamenti.

Una donna di 37 anni invece è stata portata, sempre in codice verde, intorno alle 00.16 all'ospedale Fatebenefratelli dopo un'aggressione avvenuta in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione Centrale di Milano.

In via Lodovico Montegani 4, zona Chiesa Rossa, a sud di Milano, intorno alle 00.32 è rimasto lievemente ferito un ragazzo di 29 anni in un'aggressione. In questo caso non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

La settima aggressione si è verificata in via Domenico Cimarosa 1 a Pioltello. Un ragazzo di 30 anni è stato trasportato all'ospedale San Raffaele in codice verde.

Un uomo di 38 e uno di 54 anni sono rimasti coinvolti in un'aggressione nel piazzale Fratelli Zavattari 4 – tra Lotto e Segesta a Milano – intorno alle 00.57. Presenti due ambulanze ma alla fine non sarebbe stato necessario nessun trasporto in ospedale.

Nella fascia oraria delle due di notte si sono registrate altre aggressioni: una delle 2.52 nel parco dei Martiri della Libertà iracheni vittime del terrorismo, in zona Turro, Milano est, e un'altra delle 2.52 in via Cristina Belgioioso a Rho. Qui coinvolto un giovane di 28 anni.

Alle 3.02 una ragazza di 18 anni è rimasta coinvolta in un'aggressione in via Mario Depaolini 108 a Parabiago. Intervento partito in codice giallo e chiuso in verde con un trasporto all'ospedale di Legnano.

Alle 3.14 il 118 è intervenuto per un ragazzo di 23 anni. Aggressione in via Sartirana, a Milano. Servizio chiuso in codice verde al Policlinico.

Codice rosso invece per un'aggressione scoppiata in via Francesco Cilea 6, zona Molino Dorino, a Milano. Un ragazzo di 30 anni è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano.

Altre due aggressioni ancora: una in viale Omero a Milano e un'altra in via dell'Ecologia 1 a Rozzano. E una lite si è registrata invece in via Michele Saponaro 1 a Milano.

L'ultima aggressione della notte si è verificata alle 6.38, in via Giovanni Migliara 9, zona Lotto, a Milano. Coinvolto un ragazzo di 31 anni.