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Ragazzo di 19 anni accoltellato alla gambe nella notte da persone con volto coperto: l’aggressione ad Abbiategrasso

Questa notte, tra domenica 2 e lunedì 3 agosto, un ragazzo di 19 anni è stato aggredito in strada ad Abbiategrasso da due persone con volto coperto. Sul caso indagano i carabinieri.
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A cura di Francesca Caporello
Immagine di repertorio
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Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 agosto ad Abbiategrasso, alle porte di Milano. Stando a quanto si apprende l'aggressione sarebbe avvenuta in una zona circondata da palazzi, via Luigi Boccherini, all'altezza del civico 16, poco prima della mezzanotte.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, inviati in codice rosso da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Presenti un'automedica e un'ambulanza del 118. I soccorritori dopo aver prestato le prime cure del caso alla vittima l'hanno subito trasportata all'ospedale civile di Vigevano (Pavia). Il ricovero è avvenuto in codice giallo, quello di media gravità.

Allertati anche i carabinieri di Abbiategrasso, giunti sul posto per verificare i fatti e cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Stando alle primissime informazioni diffuse pare che il 19enne sia stato aggredito da due persone con volto coperto e ferito alle gambe.

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Ancora non si conoscono le cause dell'agguato né tantomeno i responsabili, elementi questi su cui ora stanno indagando i militari. Nell'ambito delle indagini con ogni probabilità verranno visionate le immagini di videosorveglianza della zona, nella speranza che abbiano ripreso la scena o l'avvicinarsi delle persone coinvolte. Inoltre verranno ascoltati anche eventuali testimoni utili a ricostruire nella maniera più dettagliata quanto è successo.

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