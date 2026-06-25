Aggredisce i coinquilini, che lo immobilizzano con uno straccio in bocca: 39enne muore a Milano, 5 arresti
Un 39enne è stato trovato in fin di vita in un appartamento di via Ghini, nella periferia sud di Milano, all'alba di questa mattina, giovedì 25 giugno. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri l'uomo, che si chiamava Ricardo Radahelly Salinas, sarebbe andato in escandescenze contro i suoi coinquilini, i quali lo avrebbero immobilizzato a terra e infilato uno straccio in bocca. L'ipotesi è che il 39enne sia stato soffocato proprio con lo straccio. Per questo motivo, in cinque sono stati arrestati in flagranza con l'ipotesi di omicidio volontario con dolo eventuale in concorso e sono stati trasportati nel carcere di San Vittore.
A chiamare i soccorsi, intorno alle 6 del 25 giugno, è stato uno dei dieci coinquilini con i quali Salinas condivideva l'appartamento in zona Morivione dicendo che il suo amico si era sentito male. Tutti di origine peruviana, regolari sul territorio italiano e senza precedenti penali, hanno raccontato che la scorsa notte il 39enne avrebbe dato in escandescenza iniziando ad aggredire gli altri presenti tentando di morderli e picchiarli. Lo scatto d'ira potrebbe essere riconducibile all'assunzione di sostanze stupefacenti, tanto che gli investigatori hanno trovato della cocaina tra i suoi effetti personali.
Nel tentativo di renderlo inoffensivo, in cinque avrebbero immobilizzato Salinas a terra e gli avrebbero infilato uno straccio in bocca. Quando il personale sanitario del 118 è arrivato sul posto, il 39enne era in condizioni gravissime e privo di conoscenza. Trasportato in Policlinico, è stato dichiarato deceduto poco dopo. I carabinieri della Compagnia Porta Monforte e della Stazione Vigentino, al termine degli accertamenti, hanno arrestato in flagranza per omicidio volontario con dolo eventuale in concorso cinque uomini di 26, 34, 47, 49 e 50 anni e li hanno trasportati, su disposizione della pm di turno Barbara Benzi, in carcere a San Vittore. L'ipotesi è che Salinas sia morto per soffocamento a causa dello straccio.