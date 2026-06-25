Aggredisce i coinquilini, che lo immobilizzano con uno straccio in bocca: 39enne muore a Milano, 5 arresti

Cinque uomini sono stati arrestati in un appartamento della periferia sud di Milano per omicidio volontario con dolo eventuale in concorso. All’alba del 25 giugno, avrebbero immobilizzato un coinquilino che avrebbe tentato di aggredirli e gli avrebbero infilato uno straccio in bocca, soffocandolo.

Immgine di repertorio

Un 39enne è stato trovato in fin di vita in un appartamento di via Ghini, nella periferia sud di Milano, all'alba di questa mattina, giovedì 25 giugno. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri l'uomo, che si chiamava Ricardo Radahelly Salinas, sarebbe andato in escandescenze contro i suoi coinquilini, i quali lo avrebbero immobilizzato a terra e infilato uno straccio in bocca. L'ipotesi è che il 39enne sia stato soffocato proprio con lo straccio. Per questo motivo, in cinque sono stati arrestati in flagranza con l'ipotesi di omicidio volontario con dolo eventuale in concorso e sono stati trasportati nel carcere di San Vittore.

A chiamare i soccorsi, intorno alle 6 del 25 giugno, è stato uno dei dieci coinquilini con i quali Salinas condivideva l'appartamento in zona Morivione dicendo che il suo amico si era sentito male. Tutti di origine peruviana, regolari sul territorio italiano e senza precedenti penali, hanno raccontato che la scorsa notte il 39enne avrebbe dato in escandescenza iniziando ad aggredire gli altri presenti tentando di morderli e picchiarli. Lo scatto d'ira potrebbe essere riconducibile all'assunzione di sostanze stupefacenti, tanto che gli investigatori hanno trovato della cocaina tra i suoi effetti personali.

Nel tentativo di renderlo inoffensivo, in cinque avrebbero immobilizzato Salinas a terra e gli avrebbero infilato uno straccio in bocca. Quando il personale sanitario del 118 è arrivato sul posto, il 39enne era in condizioni gravissime e privo di conoscenza. Trasportato in Policlinico, è stato dichiarato deceduto poco dopo. I carabinieri della Compagnia Porta Monforte e della Stazione Vigentino, al termine degli accertamenti, hanno arrestato in flagranza per omicidio volontario con dolo eventuale in concorso cinque uomini di 26, 34, 47, 49 e 50 anni e li hanno trasportati, su disposizione della pm di turno Barbara Benzi, in carcere a San Vittore. L'ipotesi è che Salinas sia morto per soffocamento a causa dello straccio.