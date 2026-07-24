Temporali a Milano e rischio grandine nel weekend, poi il caldo: ritornano l’anticiclone e temperature oltre i 35°

A Milano e in Lombardia questa è l’ultima settimana di “tregua dal caldo”. Nel weekend sono previste le ultime piogge e precipitazioni. Poi dalla prossima settimana torna il caldo. Previsto il ritorno dell’anticiclone con temperature oltre i 35°.

A Milano e in Lombardia, nella settimana in cui si è registrato una "tregua dal grande caldo", sono previste nel weekend ancora rovesci e perturbazioni, con rischio grandine. Poi, dall'inizio della prossima settimana e in particolare da mercoledì 29 e giovedì 30 luglio le temperature torneranno ad alzarsi notevolmente: in arrivo una nuova ondata di calore che porterà il termometro oltre i 35°. A dirlo a Fanpage.it è Flavio Galbiati, Meteorologo di Meteo Expert.

Le previsioni meteo per il weekend: dove pioverà in Lombardia

In Lombardia è prevista una perturbazione in arrivo tra la sera di sabato 25 e l'intera giornata di domenica 26 luglio. Sabato 25 nuvole e pioggia interesseranno principalmente le aree alpine e prealpine della regione, mentre domenica 26 le aree padane e la città di Milano, ha spiegato Galbiati a Fanpage.it. Domenica 26 luglio inoltre – a causa di forti piogge, temporali e vento, potrebbe esserci anche il rischio grandine. Ma ad oggi, spiega l'esperto, è solo una previsione.

Il meteo dei prossimi giorni: da domenica 26 luglio

Si prevede che domenica 26 luglio sia l'ultimo giorno in cui le temperature si manterranno intorno ai 27-28°. Poi, da lunedì 27 luglio la settimana inizia all'insegna della stabilità, con temperature che andranno gradualmente ad alzarsi fino a raggiungere punte di grande calore. Non sono infatti più previste precipitazioni, dice ancora Galbiati a Fanpage.it provando a delineare un quadro, più preciso possibile, sull'inizio della prossima settimana.

Quando arriva la prossima ondata di calore su Milano

A Milano e in Lombardia dalla metà della prossima settimana invece, a partire da mercoledì 29 e giovedì 30 luglio, tornerà l'anticiclone che porterà con sé caldo inteso e umidità. Previsto qualche rovescio in montagna, ma saranno eventi sporadici. A Milano e nel resto della regione invece si torna a pieno regime in nuova situazione di disagio. La prossima ondata di calore in programma porterà le temperature oltre i 35°. "Valori davvero alti", conclude Galbiati a Fanpage.it