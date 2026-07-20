A Milano e in Lombardia in arrivo una tregua dal caldo: “Previste temperature massime di 20° fino al weekend”

Da oggi, lunedì 20 luglio, fino a fine settimana sono previste a Milano e in Lombardia temperature massime fino a 20°, grazie all’arrivo di aria fresca proveniente dal Nord Europa.

A partire da oggi, lunedì 20 luglio, a Milano e in Lombardia sono previste temperature in netto calo rispetto ai giorni e alle settimane scorse. Si assisterà, almeno fino alla fine di questa settimana, a una prima vera "tregua dal caldo". A dirlo a Fanpage.it è Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert.

Dopo una lunga fase segnata da temperature oltre la media e poi da acquazzoni, forti temporali e grandine, da oggi si torna finalmente a respirare.

Come spiega il meteorologo da oggi è previsto tempo in miglioramento grazie all'arrivo di aria più fresca proveniente dal Nord Europa. "I venti settentrionali permetteranno di rendere più sopportabile il caldo in queste settimane di fine luglio", ha detto Galbiati a Fanpage.it.

"Le temperature di oggi si aggirano ancora intorno ai 31° ma sono caratterizzate da minore umidità e più ventilazione. Nei prossimi giorni invece difficilmente andremo a oltre 19-20° come le temperature massime. Quindi si assiste a un ridimensionamento notevole rispetto ai 35-38° dei giorni scorsi e agli oltre 30° degli anni scorsi. In città ci vorrà un po' più di tempo per smaltire il caldo e il calore, comunque sicuramente sarà una situazione decisamente più sopportabile", spiega ancora Galbiati.

Previsto ancora qualche ultimo rovescio in questi giorni, tra stanotte e domani martedì 21 luglio, soprattutto nella zona delle Alpi e delle Prealpi, e poi ci si assesterà intorno ai 20°. In generale non si saranno più temporali e precipitazioni significative.