Ciclista di 14 anni muore travolta da un’auto durante l’allenamento: la tragedia sulle strade del Trentino

Oggi 20 giugno una ciclista di 14 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto mentre era sulle strade del Trentino. Era una promessa di questo sport.

Immagine di repertorio.

Una ciclista di 14 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto. La tragedia oggi 20 giugno in Trentino. La vittima era un'atleta della Asd Bike Movement Trentino Erbe. Era una promessa del ciclismo.

Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, poco prima delle 13, nella frazione di Pressano, comune di Lavis, la 14enne era in sella alla sua bicicletta e stava scendendo verso valle quando è avvenuto l'impatto con un'auto che stava viaggiando in direzione opposta. Purtroppo la giovane è morta sul colpo dopo essere stata sbalzata per alcuni metri. Subito è stato allertato il 112, ma quando i medici sono arrivati sul posto nulla è stato possibile per salvare la vita alla giovane. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

L'impatto è avvenuto poco distante da casa della giovane, che abitava in località Masi di Sopra. Un'intera comunità è in lutto. Per onorare la memoria della vittima, la Federazione Ciclistica Italiana ha disposto che domani prima di tutte le gare venga osservato un minuto di silenzio.