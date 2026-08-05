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Una famiglia uccisa a colpi di pistola in una casa in North Carolina: tra le vittime anche il sospettato killer

Tre persone sono rimaste uccise oggi 5 agosto in una sparatoria avvenuta in una casa in North Carolina: le vittime sono tutte maggiorenni e appartengono alla stessa famiglia. Morto anche l’autore della strage.
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A cura di Giorgia Venturini
Immagine di repertorio.
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Tragedia in una casa in North Carolina. Tre persone sono rimaste uccise oggi 5 agosto in una sparatoria avvenuta in una sola abitazione. Come riporta Nbc news, la polizia della contea di Caswell è intervenuta dopo la chiamata effettuata poco prima delle 8 di mattina: subito gli agenti si sono precipitati nella casa situata in Brooks Road a Prospect Hill. Qui hanno trovato tre persone morte dopo essere state colpite da proiettili.

Al momento non è chiara l'identità delle vittime né dell'autore della strage. Si sa con certezza che si tratterebbe di un episodio isolato. Tra le vittime ci sarebbe anche l'autore del pluri-omicidio. Un'altra persona invece è stata ferita: è stata trasportata in ospedale ma non è nota la sua situazione di salute.

Lo sceriffo Tony Durden ha dichiarato in una conferenza stampa che tutte le persone coinvolte sono maggiorenni e appartengono alla stessa famiglia. L'ufficio dello sceriffo della contea di Caswell e la polizia stradale della Carolina del Nord sono intervenuti immediatamente sul luogo dell'accaduto: stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso. Bisogna capire anche il movente dietro la sparatoria che ha sterminato un'intera famiglia.

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