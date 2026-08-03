Uomo e donna feriti con colpi di pistola alla testa a Riesi: si cerca il compagno di lei

A Riesi, in provincia di Caltanissetta, un uomo e una donna sono stati feriti a colpi di pistola alla testa. Si cerca il compagno di lei.

Foto di repertorio

Un uomo e una donna sono stati feriti a colpi di pistola alla testa a Riesi, in provincia di Caltanissetta. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un duplice tentato omicidio, tanto che la donna ha anche un taglio alla gola. Dietro all'accaduto ci sarebbe un movente personale: i carabinieri infatti sono alla ricerca del compagno della 40enne. Insieme a lei e gravemente ferito c'è un uomo di 58 anni di Mazzarino. Gli spari sono stati esplosi in un zona di campagna non lontano dal museo della miniera Trabia Tallarita di Riesi.

Sono in corso tutti gli accertamenti del caso. Intanto sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che hanno subito trasportato i due feriti in ospedale: sono in gravissime condizioni, si trovano ricoverati negli ospedali Cannizzaro di Catania e Sant'Elia di Caltanissetta. La donna è stata subito sottoposta a un intervento chirurgico.

Da una prima ricostruzione su quanto accaduto, l'uomo e la donna feriti hanno chiamato il 112 chiedendo aiuto per poi dirigersi da soli in auto verso al pronto soccorsi dell'ospedale di Mazzarino da dove sono stati poi trasferiti in altri ospedali.

Hanno chiamato il 112 chiedendo aiuto l'uomo e la donna feriti in maniera grave con colpi di pistola a Riesi. Poi si sono recati, da soli in auto, al pronto soccorso dell'ospedale di Mazzarino da dove sono stati poi trasferiti in altri ospedali. Sono stati immediatamente ricoverati, si spera in una loro imminente ripresa. Intanto si cerca l'aggressore.