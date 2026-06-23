Governo Meloni, Trump accusa ancora: “L’Italia si è comportata molto male”. La premier in Cdm: “Preservare i rapporti Usa”. Schlein: “Uscite da Board of Peace”

Le notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo la lite con Donald Trump. Il presidente Usa torna ad attaccare l'Italia e, parlando direttamente dallo Studio Ovale, ribadisce le accuse alla premier e agli alleati Nato: "L'Italia si è comportata molto male. Non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro". Dichiarazioni che si sommano ai precedenti sfoghi ("L'Italia e il suo premier non sembrano nemmeno disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran", aveva detto). Trump ha poi esteso il suo dito accusatorio anche verso altri Paesi dell'Alleanza: "Anche la Germania si è comportata molto male. E Starmer".

Dopo i feroci scambi del weekend, Giorgia Meloni è tornata sul botta e risposta con il Tycoon in Consiglio dei ministri per cercare di gettare acqua sul fuoco: "Il nostro scambio – avrebbe detto ai suoi – non deve impattare sui rapporti del governo con gli Stati Uniti". La premier ha quindi invitato i ministri a partecipare al ricevimento a Villa Taverna del 2 luglio per l'Independence Day, sottolineando come l'ambasciatore Fertitta sia sempre stato "estremamente disponibile e professionale".

Sulla questione interviene duramente la segretaria del Pd Elly Schlein: "Abbiamo duramente condannato gli attacchi inaccettabili di Trump a Meloni, ma il governo passi dai tweet ai fatti ed esca dal Board of Peace di Trump, visto che è l'unico governo che ci è entrato da osservatore. Il punto è difendere il diritto internazionale da chi vuole sostituirlo con la legge del più ricco e più forte".

Intanto, nel dibattito politico irrompe anche il generale Roberto Vannacci, che ha presentato le proposte del programma di Futuro Nazionale sul tema scuola. L'ex generale ha lanciato per settembre la campagna ‘L'Italia agli italiani': "Metteremo uno striscione in ogni scuola, e vediamo se ci sospendono", ha dichiarato ai microfoni di Fanpage.it, difendendo lo slogan come "una frase normalissima che proviene dal Risorgimento addirittura mazziniano" e che servirà, ha spiegato, "per riportare le cose nel giusto ordine, perché è giusto che un popolo cresca con i propri valori".