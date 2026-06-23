Governo Meloni, Trump accusa ancora: “L’Italia si è comportata molto male”. La premier in Cdm: “Preservare i rapporti Usa”. Schlein: “Uscite da Board of Peace”

Le notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo la lite con Donald Trump. Il presidente Usa torna ad attaccare l'Italia e, parlando direttamente dallo Studio Ovale, ribadisce le accuse alla premier e agli alleati Nato: "L'Italia si è comportata molto male. Non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro". Dichiarazioni che si sommano ai precedenti sfoghi ("L'Italia e il suo premier non sembrano nemmeno disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran", aveva detto). Trump ha poi esteso il suo dito accusatorio anche verso altri Paesi dell'Alleanza: "Anche la Germania si è comportata molto male. E Starmer".
Dopo i feroci scambi del weekend, Giorgia Meloni è tornata sul botta e risposta con il Tycoon in Consiglio dei ministri per cercare di gettare acqua sul fuoco: "Il nostro scambio – avrebbe detto ai suoi – non deve impattare sui rapporti del governo con gli Stati Uniti". La premier ha quindi invitato i ministri a partecipare al ricevimento a Villa Taverna del 2 luglio per l'Independence Day, sottolineando come l'ambasciatore Fertitta sia sempre stato "estremamente disponibile e professionale".
Sulla questione interviene duramente la segretaria del Pd Elly Schlein: "Abbiamo duramente condannato gli attacchi inaccettabili di Trump a Meloni, ma il governo passi dai tweet ai fatti ed esca dal Board of Peace di Trump, visto che è l'unico governo che ci è entrato da osservatore. Il punto è difendere il diritto internazionale da chi vuole sostituirlo con la legge del più ricco e più forte".
Intanto, nel dibattito politico irrompe anche il generale Roberto Vannacci, che ha presentato le proposte del programma di Futuro Nazionale sul tema scuola. L'ex generale ha lanciato per settembre la campagna ‘L'Italia agli italiani': "Metteremo uno striscione in ogni scuola, e vediamo se ci sospendono", ha dichiarato ai microfoni di Fanpage.it, difendendo lo slogan come "una frase normalissima che proviene dal Risorgimento addirittura mazziniano" e che servirà, ha spiegato, "per riportare le cose nel giusto ordine, perché è giusto che un popolo cresca con i propri valori".
Renzi: "Da Meloni e Tajani diplomazia da influencer. L'abbraccio a Trump ci isola in Europa"
Nel dibattito sullo scontro tra Roma e Washington si inserisce anche Matteo Renzi, che a Otto e mezzo su La7 lancia un duro attacco sia alla premier che alla gestione diplomatica della crisi. Per il leader di Italia Viva, se da un lato gli attacchi di Donald Trump sono "insulti da asilo nido", dall'altro il tentativo di Meloni di accreditarsi ora come l'argine anti-Trump è del tutto inverosimile. Secondo Renzi, la premier non può cancellare il passato: l'abbraccio politico con il leader americano e la condivisione della cultura MAGA hanno finito per trascinare l'Italia verso il basso, compromettendo gravemente il ruolo del nostro Paese in Europa e isolandoci dai partner UE. L'obiettivo politico, spiega, deve essere chiaro: costruire entro un anno un'alleanza capace di "mandare in pensione anche i MAGA italiani". Renzi non risparmia critiche nemmeno al ministro degli Esteri Antonio Tajani, definendo una vera e propria "idiozia" la scelta di annullare la sua partecipazione al business forum di Miami come reazione diplomatica. Secondo Renzi, le tensioni istituzionali non dovrebbero mai compromettere i canali economici: "Non è che siccome due capi di governo si mettono a litigare via X allora fai saltare un business forum", incalza l'ex premier. La tesi di Italia Viva è che l'esecutivo stia gestendo una crisi internazionale con i modi sbagliati: se si volessero seguire le reali regole della diplomazia, Palazzo Chigi avrebbe dovuto convocare l'ambasciatore statunitense per porre un tema politico elevato, anziché ridurre il rapporto tra Stati a uno "scontro tra influencer".
Tajani: "L'alleanza con gli USA va oltre Trump. E a Washington sappiamo dire di no"
"Il rapporto transatlantico è solido e va ben oltre l'inquilino del momento alla Casa Bianca". Ne è convinto Antonio Tajani, che a Quarta Repubblica su Rete4 traccia la linea diplomatica del governo dopo le recenti tensioni con Trump. L'alleanza tra Europa e Stati Uniti, spiega il vicepremier, è "strutturale e necessaria per entrambe le sponde dell'Oceano: se l'Italia e l'Europa hanno bisogno di Washington, è altrettanto vero che gli Stati Uniti hanno bisogno dei partner europei per difendere gli interessi complessivi dell'Occidente". Tajani ha poi rivelato un retroscena, raccontando di aver avuto un colloquio con il segretario di Stato USA, Marco Rubio, per comunicargli la decisione di annullare la propria partecipazione a un business forum a Miami, una scelta legata direttamente alle dure accuse di Trump contro Giorgia Meloni. Di fronte a questo passo indietro, Rubio sarebbe rimasto spiazzato: "si è reso conto della delicatezza della situazione e, pur senza commentare, ha accettato la decisione". Il titolare della Farnesina ha poi colto l'occasione per rispedire al mittente le critiche delle opposizioni, che accusano il governo di essere troppo appiattito sulle posizioni del leader repubblicano. Liquidando queste accuse come pura propaganda della sinistra, Tajani ha lanciato una stoccata diretta al leader del Movimento 5 Stelle: "A me Trump non ha mai chiamato ‘Giuseppi', per esempio. Non mi pare che Conte fosse sembrato meno sottomesso". Al contrario, il ministro ha rivendicato l'autonomia delle scelte italiane di fronte a Washington, ricordando i dinieghi già espressi in passato: "Quando abbiamo dovuto dire no, abbiamo detto no. Sulla questione della Groenlandia abbiamo detto di no, e alla guerra in Iran non abbiamo partecipato semplicemente perché non era la nostra guerra".
Tajani smorza il caso Trump: "In Italia contano i fatti, non le foto"
"Non credo che una foto con Trump avrebbe portato consensi in Italia". Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, interviene così a Quarta Repubblica su Rete4, minimizzando le tensioni con il leader statunitense. Tajani ha poi blindato l'operato dell'esecutivo, rivendicando la concretezza dell'azione politica: "Giorgia Meloni prende i voti dagli italiani, e noi del governo otteniamo consensi per quello che facciamo. E di cose, finora, ne abbiamo fatte".
Trump accusa: "L'Italia si è comportata molto male". Meloni frena: "Lite non impatti sui rapporti con Usa". Schlein: "Uscite dal Board of Peace"
Nuovo affondo di Donald Trump dallo Studio Ovale: il presidente USA accusa l'Italia (insieme a Germania e al premier britannico Starmer) di essersi comportata "molto male" non supportando l'azione contro l'Iran.
Giorgia Meloni prova a spegnere l'incendio in Consiglio dei ministri, raccomandando ai suoi che la lite non intacchi i rapporti con Washington e confermando la presenza del governo a Villa Taverna. Intanto l'opposizione incalza: Elly Schlein condanna le parole di Trump, ma chiede alla premier di passare dai tweet ai fatti uscendo dal suo Board of Peace. Sullo sfondo si muove anche il generale Roberto Vannacci, che apre il fronte interno lanciando per settembre la provocatoria campagna "L'Italia agli italiani" nelle scuole.