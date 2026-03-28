La rimonta di Sayf e Samurai Jay nella classifica radio a un mese da Sanremo 2026, ma il Festival perde posizioni

Sayf e Samurai Jay, via LaPresse

Dopo quattro settimane dalla fine del Festival di Sanremo 2026 è possibile tracciare una prima linea in merito alla penetrazione delle canzoni nelle rotazioni radiofoniche. Un andamento molto variabile e che non sembra aver mantenuto le aspettative fissate dalla passata edizione. L'esempio più chiaro appare in vetta con "Che fastidio!" di Ditonellapiaga che festeggiava solo la scorsa settimana il record EarOne Airplay, risultando il brano con maggiore audience raggiunta, con 391.588.331 ascolti in sole tre settimane. Un dato che in una sola settimana la vede scendere in 3° posizione, superata al vertice da Sayf con "Tu mi piaci tanto" e Samurai Jay con "Ossessione".

Perché Sayf e Samurai Jay hanno superato in radio Ditonellapiaga

Abbiamo raccontato qui come Sayf e Samurai Jay vantassero un'efficienza migliore, anche con meno passaggi radiofonici rispetto alla cantante. Sayf vanta un'efficienza nettamente superiore a tutti con 66,21 per passaggio radiofonico, Samurai Jay registra un tasso quasi identico a Ditonellapiaga (64,45 contro i 64,46), ma le sue rotazioni si concentrano quasi esclusivamente sui circuiti delle grandi emittenti radiofoniche. Rispetto alla scorsa settimana, l'entrata con il posizionamento più alto, Annalisa con "Canzone estiva", si assesta al 7° posto. Mentre l'entrata più alta di questa settimana è Achille Lauro con "In viaggio verso il Paradiso" in 9° posizione.

Il confronto con Sanremo 2025: numeri ancora in calo

I brani sanremesi in Top 10 scendono a 5, con l'uscita di "Italia Starter Pack", 2 in meno rispetto all'edizione 2025. Mentre nella Top 20 c'è da sottolineare la permanenza di Emma e Rkomi in quindicesima posizione con "Vacci Piano" e in ventesima di Eros Ramazzotti e Max Pezzali con "Come nei film". La canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2026, "Per sempre sì", perde altre due posizioni, arrivando al 13° posto. I numeri in calo rispetto alla scorsa edizione non si limitano alla Top 10, perché allargando lo sguardo, anche i brani rimasti nella Top 50 subiscono una flessione. Attualmente sono 16 le canzoni di Sanremo 2026 in alta rotazione radiofonica, mentre nel 2025 erano 19.

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Il caso "Animali Notturni" di Malika Ayane: 9° in Trend Sanremo, solo 24° in Airplay Generale

Almeno la metà dei brani non rientra nella Top 20, con Malika Ayane a fare da aprifila alla posizione 24 con "Animali Notturni", mentre il 49° posto è occupato da Raf con "Ora e per sempre". Per avere una fotografia più chiara della minore rilevanza di Sanremo 2026, è possibile osservare invece la posizione che occupa proprio "Animali Notturni" nella classifica Trend Sanremo 2026. Il brano si trova in 9° posizione con 296.109 punti e 6.396 passaggi.

La Top 10 EarOne Airplay

Qui la Top 10 EarOne Airplay.