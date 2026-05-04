In Ossessione di Samurai Jay, la voce in radio e su Spotify non è di Belen: sua solo su Youtube

Samurai Jay e Belen a Sanremo 2026 – ph Marco Alpozzi

"Ossessione" di Samurai Jay continua a essere la canzone più certificata tra quelle suonate sul palco dell'ultimo Festival di Sanremo, è la terza più trasmessa in radio e prima nella classifica FIMI dei singoli. Oltre 46 milioni di stream per un brano che ha avuto un glow-up incredibile rispetto alla posizione occupata nella classifica finale della kermesse: un opaco diciassettesimo posto finale che è stato ribaltato immediatamente con il successo ottenuto. Il rapper napoletano aveva costruito tutto alla perfezione, con l'annuncio e la presenza di Belen Rodriguez, salita sul palco con lui per invitarlo a rallentare un po'.

"Amo', secondo me stiamo correndo un po' troppo… Facciamolo lento", ha detto la showgirl sul palco dell'Ariston: pochi secondi che sono rimasti comunque nell'immaginario di questa edizione. Senza contare quanto sia diventata iconica la scena del video in cui il cantante beve dal suo piede. Una scena che ha fatto il giro del mondo anche grazie alla parodia di Pio e Amedeo. Eppure la voce che sentiamo in radio e su Spotify, con un forte accento latino, non è quella di Belen ma di un'amica del cantante, che gli ha inviato tutto tramite un vocale su Whatsapp, su sua specifica richiesta. La voce di Belen, quindi, è solo quella che sentiamo nel video.

È lo stesso Samurai ad averlo spiegato in un'intervista a Vevo: "Quando c'è stata questa idea di fare uno slow-down nel brano e quindi di… cioè, tu per rallentare il brano non è che puoi rallentarlo così di botto, scrissi a questa mia amica e dissi: ‘Senti, mi vuoi fare questa cosa?'". E le chiese di ripetere proprio quella frase. E lei gliel'ha registrato. È stato in quel momento che Samurai ha pensato a Belen: "Da lì è nata l'idea di coinvolgere Belén, perché dissi: ‘Cavolo, tirare dentro Belén Rodriguez per fare questa cosa sarebbe tipo incredibile'. E infatti nel master del video c'è la voce di Belén, ma nel master originale c'è la voce della mia amica".

Quando a Sanremo Fanpage lo ha intervistato, Samurai Jay ha raccontato di come Belen abbia accettato con entusiasmo l'idea: "Se pensiamo al messaggio, all'estetica del brano e a quel mondo tipo ‘Baila Morena', Belen Rodriguez è l'incastro perfetto: uno più uno fa due – spiegò dall'albergo in riviera in cui si trovava -. Quando le abbiamo proposto l'idea e le abbiamo fatto sentire la cosa, lei si è subito ‘presa bene'. È stato un fit perfetto, non un semplice featuring. Sta benissimo in quel contesto, ha spaccato"