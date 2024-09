video suggerito

Luca Carboni: "Ho avuto un tumore al polmone, avevo bisogno di sparire. La malattia mi ha dato libertà" Luca Carboni esce dal silenzio e dopo due anni svela di aver avuto un tumore al polmone. In un'intervista al Corriere della Sera l'artista racconta le difficoltà di affrontare le cure e l'operazione: "Mi è dispiaciuto non spiegare la ragione del mio sparire, del mio recidere ogni rapporto con l'esterno".

"Sono in credito con la vita", lo raconta Luca Carboni in una intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. L'artista, in silenzio da qualche tempo, rivela di essersi ammalato di recente e di essersi operare a causa di un tumore al polmone: "Ho sentito il bisogno di sparire".

Il tumore scoperto nel 2022

Luca Carboni decide così di uscire allo scoperto, partendo dall'inizio di questa vicenda, il marzo del 2022, quando decide di andare a fare una visita a causa di una tosse anomala che andava avanti da tempo: "La decisione di fare una lastra. Uno choc. Sono rimasto senza parole, quella malattia sta nella nostra vita, ma pensi che a te non toccherà mai. Improvvisamente tutto è cambiato". Carboni, che in quei mesi stava preparando il nuovo album, ha capito di dover cambiare tutto all'improvviso: "Dalla scelta dei brani sono passato alla scelta delle terapie per sopravvivere. Il tumore era grande, difficile da operare". L'artista sottolinea che adesso può di nuovo sperare e per questo ha scelto di raccontare la sua vicenda.

Quindi Carboni racconta di aver avviato una massiccia cura di chemioterapia che ha reso, con il tempo, il tumore asportabile attraverso un'operazione. L'artista racconta il tumore come un'esperienza collettiva, che gli ha permesso di conoscere tante persone nella sua stessa condizione: "Come un mio amico dell’isola d’Elba, che ha scoperto il mio stesso male ma non ce l’ha fatta".

La scelta di restare in silenzio

Una situazione che emerge solo ora, dopo circa due anni. Un silenzio figlio della scelta precisa di Carboni, che spiega di aver sentito il bisogno di sparire: "Ho visto tante vite spezzate troppo presto e in questi anni ho pensato che non avevo ragioni per non sentirmi in credito con la vita. Mi è dispiaciuto non spiegare la ragione del mio sparire, del mio recidere ogni rapporto con l’esterno".

Ora spiega che il suo rientro nel mondo avverrà a novembre, con l'allestimento di una mostra a Bologna, a 40 anni dal primo disco, in cui ripercorrerà la carriera attraverso block notes, quaderni e materiale che ha segnato il suo percorso. Carboni racconta come questa esperienza abbia contribuito a riconciliarlo con il tempo: "la malattia, sovrastando ogni impegno, mi ha dato una sensazione di libertà. Anche creativa. Non avevo scadenze, vincoli. Non dovevo rendere conto di lentezze e ritardi a nessuno".