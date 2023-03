Papa Francesco da oggi all’ospedale Gemelli per controlli Papa Francesco si trova da oggi pomeriggio all’ospedale Gemelli di Roma dove verrà sottoposto ad accertamenti “programmati” secondo quanto comunicato dalla Sala Stampa Vaticana.

A cura di Ida Artiaco

Papa Francesco "si trova da questo pomeriggio al Gemelli di Roma per alcuni controlli precedentemente programmati". Lo ha fatto sapere il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, non aggiungendo tuttavia altri dettagli. In mattinata aveva presenziato all'Udienza Generale in piazza San Pietro.

Già domenica prossima, "domenica delle palme", è in calendario la messa per la commemorazione dell'ingresso del Signore a Gerusalemme, e la settimana successiva sono previste le celebrazioni per la settimana santa e la Pasqua.

L'ultima volta che il Pontefice è stato ricoverato presso il nosocomio della Capitale è stato a luglio 2021, dopo essere stato sottoposto ad un intervento al colon, che si era reso necessario per una diverticolite sclerosante. Poi da gennaio dell'anno scorso il Papa soffre anche di problemi di deambulazione e si è sottoposto a fisioterapia e riabilitazione. Più volte è apparso in eventi ufficiali in carrozzina, anche durate il funerale del Papa emerito Benedetto XVI.

Papa Francesco (foto Lapresse)

Della sua salute Bergoglio aveva parlato in una intervista dello scorso gennaio. "Sono in buona salute. Per la mia età, sono normale", aveva detto all'Associated Press, quando aveva anche ribadito di non aver nemmeno preso in considerazione l'emissione di norme per regolare le future dimissioni papali, prevedendo di continuare il più a lungo possibile come vescovo di Roma, nonostante un'ondata di attacchi da parte di alcuni cardinali e vescovi di alto rango.