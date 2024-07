Dopo quattro anni riaprono ai fedeli le piscine di Lourdes: erano state chiuse a causa del Covid

video suggerito

Dopo quattro anni sarà consentito ai pellegrini di farsi nuovamente il bagno nelle piscine del santuario mariano di Lourdes. Lo ha deciso il rettore del santuario, padre Michel Daubanes. Le piscine erano state chiuse a causa del Covid-19 e, successivamente, erano rimaste tali perché erano stati sollevati una serie di problemi di tipo igienico, visto che nella stessa acqua si bagnavano migliaia di persone ogni giorno, persone che, tra l’altro, utilizzavano tutte gli stessi panni per coprirsi le parti intime.

Il rettore ha comunicato ufficialmente che sono stati eseguiti lavori su cinque bagni delle piscine al fine di garantire il miglior filtraggio continuo dell’acqua. Biancheria monouso e tappetini disinfettanti completeranno un processo sanitario rafforzato, che porterà all’apertura di cinque vasche, se sarà presente un numero sufficiente di volontari. La maggior parte dei servizi del santuario, infatti, sono gratuiti e possono essere gestiti esclusivamente perché ci sono persone che da tutto il mondo giungono ogni anno in Francia a spese loro per dare una mano. Il santuario ha speso per questi interventi oltre duecentomila euro.

“Facciamo tutto il possibile, con la preziosa dedizione dell’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes, per accogliervi al meglio e rispondere alla speranza che solleva la possibilità di un bagno nelle piscine del santuario. Pur invitando sempre di più i pellegrini malati e santi, a vivere il gesto dell’acqua, felice proposta, che permette a un numero considerevole di persone di onorare la richiesta della Vergine Immacolata” ha scritto monsignor Daubanes.

“Andate a bere alla sorgente e lavatevi” disse la Madonna alla veggente a Bernadette Soubirous nel febbraio 1858. Alla stessa sorgente si bagnarono alcuni fedeli, che ottennero guarigioni miracolose, simili a quella che ottenne il cieco nato invitato da Gesù Cristo a bagnarsi nella fontana di Siloe. Da allora fedeli da ogni parte del mondo, per decenni, si sono lavati in piscine contenenti l’acqua sorgiva di Lourdes appositamente costruite nei pressi della grotta delle apparizioni. Questo non è stato più possibile negli ultimi anni e fedeli di tutto il mondo hanno chiesto a gran voce che si trovasse il modo per riavviare questa importante tradizione che, prima della pandemia, portava a Lourdes circa sei milioni di fedeli ogni anno.