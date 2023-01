Le condizioni di salute di Papa Francesco: Bergoglio sempre più fragile, dimissioni vicine? Alla veneranda età di 86 anni, Papa Francesco è pieno di acciacchi fisici, dal dolore al ginocchio ai problemi al colon. Per questo le dimissioni non sono da escludere.

La salute di Francesco è sempre più cagionevole ed ormai, in pubblico, il Papa è costretto a farsi spingere in carrozzina. Tutti ormai si domandano se, seguendo l’esempio di Benedetto XVI, anche il pontefice argentino, vedendo le forze fisiche mancare (pare che celebrerà da seduto il funerale di Ratzinger), si dimetterà.

Lui stesso, di recente, ha chiarito di aver redatto una lettera di dimissioni, che dovrà essere resa nota nel caso in cui non sia più in grado di reggere la Chiesa universale.

Come sta Papa Francesco, le condizioni di salute

Il Papa è attualmente costretto a stare in carrozzella perché da qualche mese soffre di una gonalgia alla gamba destra, cioè un dolore al ginocchio dovuto al deterioramento della cartilagine soprattutto a causa dell’età. Già da tempo, comunque, il Papa soffriva dolori alle gambe, che infatti non gli consentivano neppure di inginocchiarsi durante le celebrazioni eucaristiche.

Ma ha anche altri problemi fisici. Da quando aveva ventuno anni vive senza un pezzo di polmone, il destro, che gli fu asportato a Buenos Aires a causa della presenza di cisti maligne: un'operazione che, allora, si sarebbe potuta evitare se solo la malattia del Papa al polmone fosse stata curata in tempo con dei semplici antibiotici.

Inoltre Jorge Bergoglio soffre di problemi al colon, operato nel 2021. Nel 2019, invece, si era sottoposto ad un intervento chirurgico ad una cataratta. Problemi tutto sommato normali per un anziano di 86 anni, che però è costretto dal ruolo ad una vita molto stressante.

Perché Papa Francesco potrebbe dare le dimissioni

Fino a pochi giorni un’ipotesi reale di abbandono, tuttavia, non era assolutamente sul tavolo. Già i fedeli si erano abituati a fatica all’immagine di un Papa regnante che prega vicino ad un Papa emerito ed avere tre Papi in vita sembrava francamente troppo per una istituzione da sempre restia al cambiamento.

La morte di Benedetto XVI, però, ha cambiato il quadro. Francesco, a cui sembrano mancare ogni giorno di più le forze fisiche potrebbe decidere, prima o poi, di seguire l’esempio del suo immediato predecessore facendosi da parte e lasciando il governo del mondo cattolico ad un nuovo Papa, più giovane e vigoroso, replicando, in questo modo, lo schema creato, a sorpresa, da Joseph Ratzinger.

Quando questo potrebbe avvenire non lo sa nessuno: tutto è nelle mani di Francesco. Ma come sta il Papa? A 85 anni ha gli acciacchi della sua età, anche se la mente resta vigile. Nel complesso il suo quadro di salute è soddisfacente ed il pontefice è continuamente monitorato da una equipe medica composta dai ottimi professionisti.