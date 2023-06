Papa Francesco all’ospedale Gemelli per controlli Papa Francesco è arrivato oggi al Gemelli di Roma per sottoporsi ad una visita di controllo. Si troverebbe al Cemi, il Centro di Medicina dell’Invecchiamento del policlinico universitario.

A cura di Ida Artiaco

Papa Francesco sul volo di ritorno da Budapest

Papa Francesco è arrivato questa mattina alle 10.40 al Policlinico Gemelli di Roma, secondo quanto appena battuto dalle agenzie di stampa. Il Pontefice so starebbe sottoponendo ad una visita di controllo nel nosocomio capitolino. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli.

Secondo quanto si apprende, Bergoglio si troverebbe al Cemi, il Centro di Medicina dell'Invecchiamento del policlinico universitario.

Come sta Papa Francesco

L'ultima volta che Bergoglio aveva fatto parlare delle sue condizioni di salute è stato lo scorso 26 maggio, quando a causa di uno stato febbrile era stato costretto a cancellare le udienze del giorno. Lo scorso marzo, poi, era stato ricoverato sempre al Gemelli per alcuni giorni in seguito ad un'infezione respiratoria.

Leggi anche Papa Francesco dice che non bisogna contrapporre l'accoglienza e la natalità

I problemi di salute di Bergoglio

Il ricovero di marzo al Gemelli era stato il secondo per Papa Francesco. Ci era già stato per l'intervento chirurgico del 4 luglio del 2021 a cui si era sottoposto a causa una stenosi diverticolare sintomatica del colon.

Nella vita di Bergoglio, che ha 86 anni, comunque non sono mancati i problemi di salute, come l'operazione al polmone subita da giovane, poi la ricorrente sciatalgia e, qualche anno fa, l'operazione alla cataratta. Soffre anche di gonalgia, ovvero un dolore al ginocchio che lo costringe spesso a muoversi in sedia a rotelle.

In aggiornamento.