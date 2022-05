Papa Francesco arriva in carrozzina in Vaticano: “Problemi al ginocchio, non riesco a camminare” Ancora problemi al ginocchio per Papa Francesco. Sorridente e in buono stato fisico ma spinto su una carrozzina dal fidato maggiordomo si è presentato questa mattina in Vaticano.

A cura di Ida Artiaco

Ancora problemi al ginocchio per Papa Francesco. Sorridente e in buono stato fisico ma spinto su una carrozzina dal fidato maggiordomo si è presentato questa mattina all'Assemblea plenaria dell'Unione Internazionale delle Superiori Generali ricevute in Vaticano. Francesco è stato accolto da un lungo applauso delle suore e in diverse hanno anche scandito frasi di apparente incoraggiamento come "Viva il Papa!".

Sono giorni che Bergoglio soffre di problemi al ginocchio che hanno portato anche alla cancellazione di udienze e impegni ufficiali. "Questa gamba non va bene, non funziona, e il medico mi ha detto di non camminare. A me piace andare ma questa volta devo obbedire al medico. È una umiliazione ma la offro al Signore per il vostro Paese", aveva detto il Pontefice nei giorni scorsi ricevendo, in Aula Paolo VI, una delegazione di pellegrini dalla Slovacchia. Anche nell'ultima udienza del mercoledì si era scusato per non essersi alzato per il saluto finale sempre per i problemi al ginocchio.

Papa Francesco è affetto da gonalgia, un disturbo comune tra gli adulti, e di recente si è sottoposto a specifici controlli medici. Ma è stato anche costretto a cancellare alcuni dei suoi impegni negli ultimi tempi. Già a inizio della scorsa settimana per via del dolore al ginocchio e su consiglio medico il Papa aveva interrotto le attività previste per la giornata inclusa la partecipazione al Consiglio dei Cardinali. Ma a quanto si apprende, al momento l’agenda dei viaggi papali non ha subito variazioni. È confermato dunque il viaggio in Africa, l’unico al momento annunciato ufficialmente per il prossimo luglio.