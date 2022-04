Come sta papa Francesco, problemi di salute per il Pontefice: “Non posso camminare” Il Pontefice soffre di problemi di deambulazione e ai pellegrini giunti dalla Slovacchia oggi ha detto di dover obbedire al medico e non camminare.

A cura di Susanna Picone

Problemi di salute per papa Francesco, oggi costretto a restare seduto alla fine dell’udienza con i pellegrini della Slovacchia, in Aula Paolo VI. Bergoglio continua a soffrire di problemi di deambulazione. "Dopo io vi saluterò – ha detto oggi ai fedeli arrivati per lui – ma c'è un problema: questa gamba non va bene, non funziona, e il medico mi ha detto di non camminare”. Papa Francesco ha spiegato quindi di dover necessariamente “obbedire al medico” e per questo ha chiesto ai presenti il sacrificio di salire le scale: “Vi saluto da qui, seduto. È una umiliazione ma lo offro per il vostro Paese", ha detto quindi il Papa.

Il Pontefice è affetto da gonalgia e di recente si è sottoposto a specifici controlli medici. Ma è stato anche costretto a cancellare alcuni dei suoi impegni negli ultimi tempi. Già a inizio settimana per via del dolore al ginocchio e su consiglio medico il Papa aveva interrotto le attività previste per la giornata inclusa la partecipazione al Consiglio dei Cardinali.

Oggi quindi Papa Francesco, che aveva raggiunto da solo la sua sedia, non è passato tra i fedeli nell’Aula Paolo VI per i saluti. Poi ha lasciato l'Aula insieme a monsignor Leonardo Sapienza, Reggente della Prefettura della casa Pontificia. "Vorrei passare a salutare tutti voi ma vi saluto di cuore da qui. Prego per voi, prego per le vostre famiglie, prego per il vostro nobile popolo. Avanti e coraggio. E vi chiedo: per favore pregate per me, si capisce!”, le sue parole congedandosi dai pellegrini. Dopo essere rimasto seduto per ricevere il saluto di una lunga fila di pellegrini e autorità ha lasciato la Sala Nervi zoppicando visibilmente, appoggiandosi al prelato che lo accompagnava.