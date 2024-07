Attentato a Donald Trump, ultime notizie in diretta: spari durante un comizio in Pennsylvania, ucciso l’attentatore

"Sono grato di sentire che è al sicuro e che sta bene. Prego per lui, per la sua famiglia e per tutti coloro che erano al comizio, mentre aspettiamo maggiori informazioni. Jill e io siamo grati ai servizi segreti, per averlo messo subito al sicuro. Non c'è spazio per questo tipo di violenza in America. Dobbiamo essere uniti come nazione nel condannarla": lo ha scritto il presidente statunitense Joe Biden, commentando l'attentato a Trump avvenuto ieri durante un comizio in Pennsylvania.