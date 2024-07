video suggerito

Le reazioni all’attentato a Donald Trump, Giorgia Meloni: “Basta odio e violenza, prevalga dialogo” Reazioni di sgomento e di condanna della violenza: sono tanti coloro che in queste ore si stanno esprimendo per augurare una pronta guarigione a Donald Trump, dopo l’attentato che lo ha lasciato lievemente ferito durante un comizio in Pennsylvania, e stanno allo stesso tempo mettendo in chiaro che in democrazia non ci sia spazio per la violenza. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Annalisa Girardi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono di sgomento e condanna le tante reazioni all'attentato a Donald Trump durante un comizio in Pennsylvania, dove l'ex presidente statunitense è stato ferito da un colpo di arma da fuoco all'orecchio. L'uomo cha ha sparato è stato subito neutralizzato dagli agenti di sicurezza. Già nelle prime ore della notte – i fatti sono avvenuti circa alle 6.00 del pomeriggio, ora locale – Giorgia Meloni ha scritto sui suoi canali social di seguire "con apprensione gli aggiornamenti" e ha espresso a Trump "la mia solidarietà e i miei auguri di pronta guarigione, con l’auspicio che i prossimi mesi di campagna elettorale possano veder prevalere dialogo e responsabilità su odio e violenza".

Subito anche il presidente USA Joe Biden, che sfiderà nuovamente Trump alle urne il prossimo novembre, ha fatto sapere sui social di essere stato informato dell'accaduto: "Sono grato di sentire che è al sicuro e che sta bene. Prego per lui, per la sua famiglia e per tutti coloro che erano al comizio, mentre aspettiamo maggiori informazioni. Jill e io siamo grati ai servizi segreti, per averlo messo subito al sicuro", si legge in un post su X. Che conclude: "Non c'è spazio per questo tipo di violenza in America. Dobbiamo essere uniti come nazione nel condannarla".

Anche l'ex presidente statunitense, Barack Obama, ha subito scritto che "non c'è assolutamente spazio per la violenza nella nostra democrazia" e di essere sollevato che Trump non sia stato ferito gravemente o peggio. "Usiamo come momento per impegnarci nuovamente alla civiltà e al rispetto nella politica. Michelle e io gli auguriamo una pronta guarigione", ha aggiunto.

Matteo Salvini, da sempre supporter di Trump, ha scritto: "Gli spari, le urla, il sangue. ‘Donald Trump sta bene. Più forte di tutto e di tutti. Gli auguriamo una pronta guarigione. Questo è il presidente di cui ha bisogno l'America".

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha detto di essere "sconvolto dalle immagini dalla Pnnsylvania" e di seguire gli sviluppi con l'ambasciata italiana negli Stati Uniti. Poi ha augurato a Trump una pronta guarigione e ha ribadito la "profonda vicinanza" tra il nostro Paese e gli USA. Infine ha concluso: "Condanno violenza che non può avere spazio in dibattito democratico".

"Sono sconvolta dalla sparatoria avvenuta durante il comizio elettorale di Donald Trump. Gli auguro una pronta guarigione e porgo le mie condoglianze ai familiari della vittima innocente. Non c'è spazio per la violenza politica in democrazia", ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.