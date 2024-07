video suggerito

Chi è l'uomo ucciso nell'attentato a Trump, Corey Comperatore: "Morto da eroe per salvare la famiglia" Il 50enne ex capo dei vigili del fuoco Corey Comperatore è l'uomo ucciso nell'attentato a Donald Trump durante il comizio a Butler, in Pennsylvania. "Si è lanciato su di noi per proteggerci, Amava la sua famiglia. Ci amava così tanto da prendersi una vera pallottola per noi", ha raccontato una delle due figlie in uno straziante post.

A cura di Antonio Palma

Si chiamava Corey Comperatore ed era un ex vigile del fuoco l'uomo ucciso nell'attentato a Donald Trump durante il comizio a Butler, in Pennsylvania. Lo hanno confermato le autorità locali e i familiari dell'uomo. Il 50enne, capo dei vigili del fuoco in pensione di Buffalo Township, era seduto tra il pubblico dietro l'ex presidente quando è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dal ventenne Thomas Matthew Crooks che ha ferito anche lo stesso Trump e altre due persone.

L'uomo è stato descritto da parenti e amici come un eroe che si è subito gettato sulla famiglia presente al comizio per salvarla. "Ieri il tempo si è fermato per tutti noi. È morto da vero supereroe. Non vi diranno quanto velocemente ha scaraventato a terra me e mia madre. Non vi diranno che ha protetto il mio corpo dal proiettile che ci ha colpito" ha scritto la figlia in un post sui social media. "Amava la sua famiglia. Ci amava così tanto da prendersi una vera pallottola per noi", ha aggiunto la giovane in uno straziante post.

"Abbiamo perso un marito, un padre, un fratello, uno zio, un figlio e un amico altruista e amorevole. E non smetterò mai di pensare a lui e di piangere per lui fino al giorno in cui morirò anch'io. Il 13 luglio sarà per sempre un giorno che ha cambiato la mia vita", ha scritto la figlia in lutto, aggiungendo: "Non sarò mai più la stessa persona che ero meno di 24 ore fa".

A rendere omaggio all'ex capo dei vigili del fuoco volontari anche il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro. "Si è lanciato sulla sua famiglia per proteggerla, lasciando una moglie e due figlie" ha affermato domenica pomeriggio Shaprio, aggiungendo: "Corey è morto da eroe. Corey era il migliore di noi".

"Il raduno di Trump in Pennsylvania è costato la vita a mio fratello, Corey Comperatore. L'odio per un uomo ha tolto la vita all'uomo che amavamo di più. Era un eroe che proteggeva le sue figlie" ha scritto anche la sorella dell'uomo, aggiungendo: "Sua moglie e le sue figlie hanno appena vissuto l'impensabile e l'inimmaginabile. Il mio fratellino aveva appena compiuto 50 anni e aveva ancora così tanta vita da vivere"

Un medico del pronto soccorso al comizio di Donald Trump ha rivelato come ha praticato la rianimazione cardiopolmonare su Comperatore, dopo che era stato colpito da un proiettile destinato all'ex presidente. "Ho sentito gli spari. All'inizio Ho pensato che fossero petardi. Qualcuno urlava ‘è stato colpito, è stato colpito'. Così mi sono fatto strada. Ho detto che era un medico del pronto soccorso, ho praticato la rianimazione cardiopolmonare ma l'uomo era rimasto incastrato tra le panche con un colpo alla testa", ha raccontato il medico alla CBS News.