Papa Francesco ricoverato oggi all’ospedale Gemelli: sarà sottoposto a un intervento Papa Francesco dovrà essere sottoposto a un nuovo intervento chirurgico all’ospedale Gemelli di Roma dopo la tac effettuata nella giornata di ieri.

A cura di Gabriella Mazzeo

Papa Francesco si recherà in mattinata al CeMi, struttura geriatrica del policlinico Gemelli dove è già stato ricoverato ieri. Il pontefice sarà sottoposto a un piccolo intervento con un ricovero di almeno due giorni per un rischio di occlusione intestinale. L'intervento, considerato urgente, segue quello al colon del 4 luglio 2021. Ieri mattina, dopo essere stato al Fondo Assistenza Sanitaria, ovvero l'ambulatorio vaticano, si è recato al Gemelli per fare una tac e gli esami hanno evidenziato la necessità di rioperare Bergoglio.

Il ricovero al Gemelli dopo la visita e i controlli

Come sta Papa Francesco

Secondo quanto reso noto dopo i controlli in ospedale nella giornata di ieri, Papa Francesco si sarebbe recato al Cemi per sottoporsi a dei controlli di routine. In seguito, il pontefice si è poi sottoposto a una tac al policlinico Gemelli e dall'esame è emersa la necessità di sottoporre nuovamente a intervento Bergoglio, che era già stato operato al colon il 4 luglio del 2021.

L'ultima volta che il Papa ha fatto parlare delle sue condizioni di salute è stato lo scorso 26 maggio, quando a causa di una forte febbre aveva dovuto cancellare le udienze del giorno. A marzo poi era stato ricoverato al Gemelli per alcuni giorni in seguito a un'infezione respiratoria.

I problemi di salute di Bergoglio

Il ricovero al Gemelli del mese di marzo era stato il secondo per il Pontefice, già sottoposto a operazione nel 2021. Due anni fa, Bergoglio fu operato per stenosi diverticolare sintomatica del colon e oggi, si legge in una nota della Santa Sede, Francesco si è recato presso il Policlinico Universitario Gemelli al termine dell'Udienza Generale. Nel pomeriggio sarà sottoposto ad anestesia generale per l'intervento di Laparotomia e plastica della parete addominale con protesi.

L'operazione si è resa necessaria a causa di un "laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti". Bergoglio, che ha 86 anni, soffre di ricorrente sciatalgia e qualche anno fa era stato operato alla cataratta. Il Papa soffre anche di gonalgia, un dolore al ginocchio che spesso lo costringe a muoversi in sedia a rotelle.