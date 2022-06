Lucas Peracchi: “Ecco Mercedesz Henger quando la allenavo io, guardate com’è adesso” Scivolone di Lucas Peracchi a proposito di Mercedesz Henger. L’ex tronista ha sottolineato quanto la compagna all’Isola dei famosi appaia diversa rispetto a com’era quando era lui ad allenarla.

A cura di Stefania Rocco

Scivolone decisamente poco elegante quello di Lucas Peracchi a proposito della fisicità della ex fidanzata Mercedesz Henger. Dimostrando meno delicatezza di quanto ci si aspetterebbe da un uomo che per anni è stato legato a Mercedesz, l’ex tronista ha sottolineato quanto la compagna, concorrente dell’Isola dei famosi 2022, appaia diversa rispetto a com’era quando era lui ad allenarla.

Lo scivolone di Lucas Peracchi

L’occasione è arrivata con la risposta a una domanda posta a Lucas via Instagram. “Come la vedi fisicamente Mercedesz?”, era stato chiesto a Peracchi che ne ha approfittato per fare un collage di due foto: Mercedesz oggi all’Isola confrontata con uno scatto di qualche anno fa. “Qui è quando l’allenavo io (un dato di fatto)”, ha scritto Lucas, “Ora guardate l’Isola e datevi delle risposte (non l’alleno da un anno e mezzo). Non esprimo parerei, anche se è il mio lavoro, per evitare di essere accusato di parerismo”.

La storia d’amore finita tra Lucas Peracchi e Mercedesz HEnger

Lucas e Mercedesz si sono lasciati più di un anno fa. Di recente, approfittando della partecipazione della sua ex all’Isola, Lucas è tornato a parlare di quel legame e dei contrasti tra Mercedesz e la madre Eva Henger: “Mi ha lasciato e dopo un mese era in vacanza a Santorini con un altro. Sono contentissimo comunque che lei e sua madre si siano riappacificate”. Proprio a proposito di quei contrasti e delle accuse che la madre di Mercedesz gli aveva rivolto, Lucas aveva aggiunto: