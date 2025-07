video suggerito

Loredana Cannata come Mercedesz Henger, la persecuzione della prova di apnea all’Isola dei Famosi Nel corso della finale dell’Isola dei Famosi, Loredana Cannata è rimasta bloccata sott’acqua durante la prova di apnea e la scena riporta alla mente l’episodio analogo di Mercedesz Hender, che nel 2016 sembrò avere un malore durante i giochi, consegnando alla storia della tv italiana uno dei suoi momenti più trash. Stessa tensione, stesso regista: Roberto Cenci, però, questa volta ha scelto di gestire l’imprevisto in diretta in modo totalmente diverso. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

55 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La finale dell'Isola dei Famosi 2025 ha conferito a Cristina Plevani il titolo di vincitrice, ma l'ultimo appuntamento del programma di Veronica Gentili verrà ricordato soprattutto per un altro episodio. Sono trascorse da poco le 23 e la puntata è nel pieno delle prove fisiche, quando Loredana Cannata resta impigliata nella gabbia sott'acqua, durante la prova di apnea, spingendo la troupe a intervenire immediatamente per scongiurare il peggio. Chiunque abbia masticato un po' di tv negli ultimi anni, deve aver subito pensato a una scena analoga che accadde nell'edizione 2016. Al tempo c'era Alessia Marcuzzi alla conduzione e Mercedesz Henger, impegnata nella stessa prova, restò apparentemente bloccata sott'acqua per un malore. Stessa tensione, stesso regista: Roberto Cenci, però, nove anni dopo ha scelto di gestire l'imprevisto in diretta in modo totalmente diverso.

Loredana Cannata bloccata sott'acqua all'Isola dei Famosi 2025

Forse anche in vista delle imminenti prove fisiche, Loredana Cannata aveva scelto di tagliarsi i capelli con un machete proprio poche ore prima prima della finalissima. Purtroppo, questo non è bastato a evitare che le si incastrassero attorno alla gabbia sott'acqua, mentre stava svolgendo la prova di apnea. Veronica Gentili ha cercato di gestire la situazione al meglio, fornendo continui aggiornamenti mentre la troupe faceva irruzione per portarla in salvo. Ciò che ha fatto la differenza, però, è stato il regista Roberto Cenci, che appena ha capito la criticità della situazione, ha scelto di tenere fissa l'inquadratura sulla conduttrice, evitando che gli spettatori potessero fissare Cannata che, comprensibilmente, si dimenava in malo modo mentre temeva di morire. "Ho creduto di non farcela", dirà la naufraga una volta tornata in superficie. Per fortuna non è stato così.

Il paragone con il caso di Mercedesz Henger

Quella di Mercedesz Henger nell'edizione del 2016 condotta da Alessia Marcuzzi, al contrario, è passata alla storia come una delle scene più trash della televisione italiana. La gestione, in quel caso, fu completamente diversa. La conduttrice andò completamente nel panico, credendo che la naufraga stesse avendo un malore e iniziando a urlare il nome di Alvin, allora inviato. A quel punto, fu Cenci stesso a intervenire, gridando ripetutamente "Entrate, entrate" alla troupe e ai concorrenti in acqua accanto a lei. Alla fine, tutto si rivelò solo come un grande spavento, visto che la ragazza uscì dall'acqua perfettamente lucida, ma intanto sua madre Eva Henger in studio ebbe un malore.

Leggi anche Cristina Plevani è la vincitrice dell'Isola dei Famosi 2025