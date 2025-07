video suggerito

Loredana Cannata si taglia i capelli con un machete all'Isola dei Famosi: "Mi preparo per la finale" A poche ore dalla finale dell'Isola dei Famosi, Loredana Cannata si prepara con un nuovo look per l'ultima puntata del reality show di Canale5 in onda mercoledì 2 luglio dalle 21:30.

Grandi preparativi e piccole confessioni. A poche ore dalla puntata finale dell'Isola dei Famosi, Loredana Cannata ha deciso di rinnovarsi il look e di aprirsi a una rivelazione con Mario Adinolfi, con cui, dopo mesi di piccoli battibecchi, ha finalmente instaurato un rapporto di reciproco rispetto.

Loredana Cannata su Mario Adinolfi: "Ho scoperto la persona al di là delle idee"

A poche ore dalla finale dell'Isola dei Famosi, in onda in prima serata su Canale5 mercoledì 2 luglio, Loredana Cannata e Mario Adinolfi si ritagliano un piccolo spazio per parlare del loro rapporto. Dall'inizio della trasmissione a oggi, infatti, le cose tra loro appaiono molto più distese. "Non sopportavo le tue idee, non mi piacciono" dice Cannata. E Adinolfi: "Mi hai messo al rogo, invece io non ti ho mai nominata". Tra una risata e l'altra, i due mettono in chiaro di aver superato i reciproci pregiudizi. Alle telecamere dell'Isola dei Famosi, Cannata rivela:

Man mano ho scoperto la persona al di là delle idee. Una persona con una storia personale molto forte, una persona che sa ascoltare. Come dice lui quando sono i mondi a essere contrapposti, perché rappresentiamo due concezioni di mondo molto diverse, le persone possono incontrarsi.

Loredana Cannata si prepara per la finale: il taglio di capelli con il machete

Cristina Plevani, Loredana Cannata, Mario Adinolfi e Omar Fantini sono i finalisti di quest'edizione dell'Isola dei Famosi, che andrà in onda mercoledì 2 luglio alle ore 21:30. Sul piccolo schermo, però, anche Teresanna Pugliese e Jey Lillo, attualmente al televoto. In attesa di scoprire chi vincerà il reality, Cannata si sta preparando per la serata cambiando look. In un video condiviso sugli account ufficiali del programma, la si vede alle prese con un nuovo taglio di capelli effettuato con un machete. Teresanna le chiede: "Lori tutto bene? Dobbiamo preoccuparci?" Ma la naufraga è sicura: "Tranquilla tesoro, lo faccio da una vita. Mi preparo per la finale".