Le condizioni di salute di Mercedesz Henger dopo l’infortunio: “La mano mi farà male per giorni”

Mercedesz Henger ha riportato un taglio alla mano mentre faceva un’escursione. Ecco come sta la naufraga dell’Isola dei famosi 2022.

Mercedesz Henger fa parte della lunga lista dei concorrenti dell'Isola dei famosi 2022 che stanno facendo i conti con infortuni e problemi di salute. La naufraga, durante un'escursione, ha riportato un profondo taglio alla mano dovuto all'impatto con un corallo.

Sono stati necessari quattro punti di sutura, per ricucire la ferita che Mercedesz Henger ha riportato. Una volta tornata sull'Isola dei famosi, sulla mano spiccava una vistosa fasciatura. La naufraga ha raccontato agli altri concorrenti come stava:

"Quattro punti, non sento niente però, sono piena di anestetici. Ha detto che farà male dopo, per cinque giorni. Però, ho pianto talmente tanto che ha detto che da domani posso nuotare. Quindi è tutto a posto. Non devo sforzare la mano però".