Un film hard per Lucas Peracchi, la proposta mentre la ex Mercedesz è all’Isola dei famosi Lucas Peracchi, ex fidanzato di Mercedesz Henger dell’Isola dei famosi, ha ricevuto una proposta per girare un film hard. “Ci sto pensando”, ha ammesso.

A cura di Stefania Rocco

Al suo rientro in Italia dopo la partecipazione all’Isola dei famosi 2022, Mercedesz Henger potrebbe trovarsi di fronte a una sorpresa: il suo ex Lucas Peracchi star di un film hard. A dichiarare di avere ricevuto una proposta in tal senso è stato proprio l’ex tronista di Uomini e Donne, contattato da una casa di produzione americana che lo vorrebbe come protagonista di una pellicola.

Lucas Peracchi: “Ci sto pensando”

“Sì, è tutto vero. Mi hanno fatto questa proposta dall’America”, ha confermato Peracchi a Biccy, “Mi hanno contattato per chiedermi se sarei disposto a girare un film di quel tipo. Hanno visto uno dei miei video ed è piaciuto molto. Probabilmente è uno dei tanti filmati del mio profilo che poi ha iniziato a circolare. Mi hanno offerto una bella cifra e ci sto pensando”. I filmati ai quali Lucas fa riferimento sono probabilmente quelli caricati sul suo profilo Onlyfans, piattaforma che offre contenuti per soli adulti alla quale Lucas si è iscritto da tempo.

Mercedesz Henger all’Isola dei famosi

Lucas Peracchi ha fatto sapere di non avere ancora deciso che cosa fare. Non potrà certamente consigliarlo la ex fidanzata Mercedesz Henger, concorrente dell’attuale edizione dell’Isola dei famosi. La figlia di Eva Henger è sbarcata in Honduras con il chiaro intento di conquistare Edoardo Tavassi ma solo poche ore fa il romano l’ha rifiutata, dopo averle fatto sapere di non avere creduto all’improvviso interesse nei suoi confronti. “Mi sono fatto due conti e, mentre dichiarava il suo interesse per me nella clip di presentazione, Mercedesz era ancora fidanzata con un altro”, l’ha accusata. La ragazza si è difesa, spiegando di avere chiuso la sua storia d’amore prima di interessarsi a lui e di essere completamente libera. La relazione con Lucas Peracchi, invece, si è conclusa più di un anno fa.