Isola 2022, i naufraghi ed Edoardo non credono a Mercedesz: “Fidanzata e dice che le piaccio” I naufraghi dell’Isola dei famosi 2022 non credono a Mercedesz Henger. Edoardo Tavassi: “Era fidanzata mentre dichiarava il suo interesse per me”.

A cura di Stefania Rocco

Il mai celato interesse di Mercedesz Henger nei confronti di Edoardo Tavassi ha cominciato a far nascere i primi sospetti tra i concorrenti dell’Isola dei famosi, compresi quelli del diretto interessato. La naufraga non sembra essere riuscita a convincere i suoi compagni di gioco di essere sinceramente presa dal fidanzato di Guendalina, a partire da Nicolas Vaporidis, grande amico di Edoardo.

Lo scontro tra Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis

A manifestare per primo la sua perplessità è stato Nicolas Vaporidis, grande amico di Edoardo. Dopo avere visto Mercedesz difendere a spada tratta il compagno di gioco, l’attore si è posto qualche domanda circa la sincerità dell’interesse di Mercedesz. “Adesso improvvisamente è diventata cosa, la moglie di Edoardo? Capisco l’affetto che ha nei suoi confronti… che poi tutto ‘sto affetto in 5 giorni spiegatemelo voi, però vabbè, sorvoliamo!”, ha commentato sarcastico Vaporidis, incassando il sostegno di Edoardo che non ha nascosto di non fidarsi di Mercedesz prima di schierarsi al fianco dell’amico: “Vedere Mercedesz che mi difende a spada tratta come se fossi suo marito dovrebbe farmi piacere, ma in realtà a me me puzza… io scherzo, gioco, ma lei non è la mia ragazza…”.

Edoardo Tavassi: “Mercedesz era fidanzata”

Edoardo ha quindi spiegato di avere ragionato sulla situazione sentimentale di Mercedesz: “Mi sono fatto due conti e ho capito che mentre registrava la clip di presentazione in cui diceva di essere interessata a me, era ancora fidanzata. Quando è arrivata sull’Isola, ha detto di essersi lasciata solo da qualche settimana”. Nemmeno Guendalina crede a Mercedesz: “Ci siamo fatti dei calcoli, per questo Edoardo non si fidava di te. Non siamo matti. Prima di entrare, stava con una persona e lo sapevo. Si sarà lasciata da meno di due settimane. Per cui mi sono chiesta come fa una che si è lasciata da poco, a entrare qua dicendosi già interessata a un altro?”.