Mercedesz Henger avrebbe un fidanzato in Italia, il flirt con Edoardo Tavassi all’Isola è un gioco Mercedesz Henger avrebbe un fidanzato ad aspettarla in Italia. A incastrarla alcuni scatti diffusi da Mattino5 mentre bacia un uomo, che potrebbe essere Fulvio Pavanati. Nel frattempo all’Isola dei Famosi la figlia di Eva Henger sta creando un bel rapporto con Edoardo Tavassi, ignaro di tutto.

A cura di Elisabetta Murina

All'Isola dei Famosi 2022, Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger sono sempre più in sintonia. Anche se la figlia di Eva Henger è sbarcata in Honduras da poco tempo, tra loro sembra già esserci un bel rapporto, tanto che c'è chi ipotizza possa nascere del tenero. E non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che la nuova naufraga sarebbe già impegnata con un uomo misterioso, un tale Fulvio. Pare infatti, stando agli scatti esclusivi diffusi da Mattino 5 nella puntata del 10 maggio, che abbia un fidanzato ad aspettarla in Italia, con cui è stata avvistata poco prima di partire per questa nuova avventura. Che non ci sia speranza per Edoardo?

Le foto di Mercedesz Henger con un misterioso uomo

Mercedesz Henger è stata paparazzata insieme a un misterioso uomo poco prima di partire per l'Isola dei Famosi. Stando alla ricostruzione di Mattino5 e del fotografo che ha realizzato gli scatti, pare si tratti di Fulvio Panavati, che la naufraga segue anche sui social. I due sono stati immortalati mentre si danno un bacio in un locale, probabilmente a Milano. Un dolce gesto che sembra non lasciare spazio a dubbi circa il loro rapporto, anche se nessuno dei due si è mai esposto pubblicamente, specie la figlia di Eva Henger.

"Mi dispiace per Edoardo, ma Mercedesz è impegnata già da diverso tempo", ha rivelato il paparazzo, aggiungendo anche che fino a una settimana prima di partire ha avvistato i due insieme. Se così fosse, Edoardo potrebbe perdere le speranze di conquistare la naufraga, con cui ha instaurato fin dall'inizio un bel rapporto che, secondo alcuni, potrebbe anche fare un passo in avanti. Ma è davvero così o la Henger lo sta prendendo in giro?

Chi è Fulvio Pavanati, il presunto fidanzato di Mercedesz Henger

Fulvio Pavanati

L'uomo che bacia la naufraga sembra essere a tutti gli effetti Fulvio Pavanati. Se si confrontano le foto pubblicate dal paparazzo e quelle pubblicate dall'uomo sui social si notano infatti diverse somiglianze, come l'abbigliamento e gli occhiali da sole. Di lui non si hanno molte informazioni e non ci sono foto che lo ritraggono insieme a Mercedesz, ma leggendo la sua breve descrizione su Instagram si può sapere che lavora nel campo della pubblicità e del marketing, oltre a essere proprietario di un brand di abbigliamento sportivo e intimo.