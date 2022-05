Mercedesz Henger: “Con Edoardo un colpo di fulmine, mi piaceva già in Italia” “Un colpo di fulmine”, così Mercedesz Henger definisce il suo rapporto con Edoardo Tavassi, rivelando che l’interesse nei suoi confronti sarebbe nato prima della partecipazione all’Isola dei famosi.

A cura di Stefania Rocco

Foto IPA

Edoardo Tavassi non ha creduto alle sue lusinghe, spalleggiato dalla sorella Guendalina che l’ha accusata di fingere eppure pare che Mercedesz Henger sia realmente interessata al naufrago conosciuto all’Isola dei famosi. Lo rivela l’influencer durante un confronto con Gennaro Auletto e Fabrizia Santarelli, suoi compagni di gioco a Playa Sgamadissma. La figlia di Eva Henger insiste e ribadisce che i sentimenti per Edoardo non avrebbero nulla di finto. “Ho avuto un colpo di fulmine con Edoardo. Ma non è che l’ho avuto qui, o meglio non so se si può considerare tale. Perché io lui l’avevo già visto dall’Italia, lo guardavo in televisione”, ha rivelato la naufraga che era stata accusata di avere tentato di cavalcare la vicenda e la popolarità guadagnata da Edoardo.

A Mercedesz Henger piace da tempo Edoardo Tavassi

Guardandolo dall’Italia, Mercedesz sarebbe rimasta affascinata dallo spirito di Edoardo e, una volta sull’Isola, le sue sensazioni sarebbero state confermate: “Mi chiedevo se effettivamente anche dal vivo era così divertente e interessante e quando sono arrivata qui ho avuto la prova. No, nessuna delusione, mi è piaciuto anche qui e continua a piacermi molto. Guardando L’Isola da casa mi chiedevo ‘chissà se potrà davvero piacermi?’ E poi in effetti è stato così. Non ho un ideale preciso di uomo, però lui mi piace ancora, nonostante tutto quello che può essere successo”.

Perché Edoardo Tavassi non crede a Mercedesz

Edoardo ha già dichiarato di non credere ai sentimenti che Mercedesz Henger dice di provare nei suoi confronti. “Ci siamo fatti due conti e quando è arrivata qui era appena tornata single. Come fa a dire che le piaccio?”, si era chiesto Edoardo manifestando i suoi dubbi nel corso di una diretta dell’Isola dei famosi. Ad appoggiarlo era stata la sorella Guendalina che non ha mai nascosto di non credere alla naufraga.