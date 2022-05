Isola, Mercedesz Henger in lacrime per la madre Eva: “Non ci parlavamo da 2 anni, poi l’incidente” Mercedesz Henger è scoppiata a piangere all’Isola dei famosi 2022, parlando dell’incidente della madre Eva Henger. Poi, ha ricevuto un messaggio da lei.

All'Isola dei famosi 2022, Mercedesz Henger ha parlato per la prima volta dell'incidente in cui è rimasta coinvolta sua madre Eva Henger. Ilary Blasi ha introdotto l'argomento con un confessionale in cui la naufraga parlava dell'accaduto: "Mia madre ha avuto un incidente, quindi ho titubato molto sulla mia decisione del venire o meno qui sull'Isola". E ha continuato:

"Mi sono spaventata, stavo svenendo quando mi è stato detto di questa cosa. Ho chiesto a mia madre se preferiva che rimanessi con lei, ma lei mi ha detto di vivermi questa esperienza. Negli ultimi anni, abbiamo avuto un periodo di distacco quasi totale. Non abbiamo parlato per due anni. Quando ci sono problemi di questo tipo, passa tutto in secondo piano. Tutto l'amore seppellito sotto la rabbia risbuca e la rabbia scompare. Anche se un pochino mi fai arrabbiare, ti voglio bene mamma".

Com'è il rapporto tra Mercedesz Henger e la madre Eva oggi

Così, Mercedesz Henger ha parlato del rapporto che ha oggi con Eva e come è cambiato dopo l'incidente della madre: "Non voglio dire che il rapporto è come prima, ma sono stata felicissima di partire con il cuore più leggero, al pensiero che si è aperta una breccia. Ero ovviamente preoccupatissima per l'incidente, ma lei stessa mi ha detto che si stava riprendendo. Ho visto la speranza di riallacciare un rapporto con lei che sembrava perduta. Il giorno che ho saputo dell'incidente mi sono pentita del nostro distacco, se quel periodo è servito a creare un rapporto ancora più unito…".

Il messaggio di Eva Henger per Mercedesz

Mercedesz Henger ha ricevuto un messaggio dalla madre Eva Henger e si è sciolta in lacrime. Ecco il contenuto del breve video:

"Ciao Memi, ti sto guardando. Sei brava, simpatica, dolce come sempre. Sono orgogliosa di te e felice che non hai rinunciato a questa bella esperienza, anzi sono contenta così ti vedo tutti i giorni. So che ci sono state incomprensioni tra di noi, alti e bassi, ma una volta tornata a casa – spero tardi – ci abbracceremo forte forte. Anche se sono un po' acciaccata. Un bacio grande e divertiti".

Mercedesz è apparsa felicissima per il messaggio e ha spiegato che il parere della madre è il solo che le interessa. Non le importa degli hater che hanno criticato la sua partecipazione all'Isola.